Убожество электроснабжения Анисимовки возмутило прокуратуру
В селе Анисимовка на ул. Партизанской воздушные линии электропередачи закреплены на деревьях, сообщает DEITA. RU со ссылкой на прокуратуру Приморья.
В селе Анисимовка на ул. Партизанской воздушные линии электропередачи закреплены на деревьях, сообщает DEITA. RU со ссылкой на прокуратуру Приморья.
Отдельные опоры ЛЭП в районе домов №№ 65, 65А, 65Б находятся в неудовлетворительном состоянии, а также под наклоном, превышающим допустимое значение. На некоторых участках воздушных линий электропередачи вдоль дороги, ведущей к домам, имеется провисание и истончение проводов, что является нарушением.
Ответственное лицо оштрафовано.
Кроме этого, в целях устранения выявленных нарушений закона директору энергетической компании внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, произведена замена столбов линий электропередач.
Михаил Грач.
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