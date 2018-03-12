Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили на предложение «выслать всех русских»
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото)
Зачем девушки продают свою невинность и как это происходит
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Монахиня скончалась во время суда против певицы Кэти ПерриКатолическая монахиня, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с поп-звездой
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Путин об ответе РФ в случае удара: будет глобальная катастрофа
Российский Ан-26 в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
«Весь в деда»: в Сети обсуждают внешность внука Андрея Миронова
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
СМИ рассекретили женщину, которую на селфи целует Путин
Маликов объяснил, почему ударил жену - СМИ
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
15Юбилейный «Оскар»
9В Индонезии проснулся вулкан Синабунг
04:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Убожество электроснабжения Анисимовки возмутило прокуратуру

В селе Анисимовка на ул. Партизанской воздушные линии электропередачи закреплены на деревьях, сообщает DEITA. RU со ссылкой на прокуратуру Приморья.

Источник: ДЕЙТА

Отдельные опоры ЛЭП в районе домов №№ 65, 65А, 65Б находятся в неудовлетворительном состоянии, а также под наклоном, превышающим допустимое значение. На некоторых участках воздушных линий электропередачи вдоль дороги, ведущей к домам, имеется провисание и истончение проводов, что является нарушением.

Ответственное лицо оштрафовано.

Кроме этого, в целях устранения выявленных нарушений закона директору энергетической компании внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, произведена замена столбов линий электропередач.

Михаил Грач.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Во Владивостоке "электрик" пришел к женщине домой и сделал это
В Африке выбрали президента России
Глава ЦРУ: США найдут адекватный ответ на новое оружие России
Диабетикам и плохо видящим запретили жить в Кувейте
Шойгу рассказал о взятках ради службы по контракту
В столице штата Кентукки взорвали самое высокое здание
Телескоп «Хаббл» сфотографировал сталкивающиеся галактики
Самойлова представит Россию на «Евровидении-2018»
Соцсети: курды бросили подкрепление в район Африна
Спорт
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира На последнем подъеме перед финишем Шипулин споткнулся в борьбе с соперниками и упал
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун отмечает 60-летие В честь дня рождения блистательной голливудской дивы рассказываем, за что в нее необходимо влюбиться прямо сейчас (если по каким-то причинам вы до сих пор избежали этой участи)
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Как живут Беркова, Терехин, Боня и другие звезды «Дома-2» (фото) Телестройка никак не закончится вот уже 14 лет.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь