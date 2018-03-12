В районе екатеринбургского автовокзала отключат холодную воду
Жителей домов, расположенных в районе южного автовокзала в Екатеринбурге предупредили о перебоях с холодной водой, сообщили в УК «Стандарт», которая обслуживает соответствующий жилфонд.
Жителей домов, расположенных в районе южного автовокзала в Екатеринбурге предупредили о перебоях с холодной водой, сообщили в УК «Стандарт», которая обслуживает соответствующий жилфонд.
Сегодня, 12 марта, с 10:00 до 16:00 будет приостановлено водоснабжение дома № 47 на улице Уктусской, а также домов № 94, 96 и 112 на Щорса.
«Тринадцатого и 14 марта с 10:00 до 16:00 — полное отключение ХВС, а с 15 по 19 марта с 10:00 до 16:00 — ограниченная подача холодной воды ожидаются в домах по адресам: улица Щорса, 130, улица Московская, 215, 219, 229, 225/3, улица Фрунзе, 96 и Отто Шмитта, 139», — предупреждают коммунальщики.
По данным управляющей компании, «Водоканал» проводит отключения
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