Обанкротившийся «Индюшкин» может отойти кредитору
УФА, 12 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури — еще недавно бывший крупнейшим предприятием отрасли, в ходе процедуры банкротства может отойти кредитору — Россельхозбанку, сообщил на
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