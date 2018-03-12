Обанкротившийся «Индюшкин» может отойти кредитору

«Есть два варианта. Либо “Россельхозбанк” сам будет управлять предприятием, либо действующие собственники продадут или отдадут птицекомплекс в аренду. Технически он находится в хорошем состоянии, частично законсервирован», — цитирует «Интерфакс» министра. — «Причины проблем БПК — в его перекредитованности и неграмотных технологических решениях».