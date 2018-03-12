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07:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Подземке Екатеринбурга вернули закрытые станции

После четырех дней простоя.

Источник: УралИнформБюро

Екатеринбургский метрополитен возобновил движение поездов на трех станциях, ранее закрытых для реконструкции. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в приемной директора подземки. Как рассказали корреспонденту агентства представители ЕМУП, станции Геологическая, Чкаловская и Ботаническая открылись 12 марта в 05.00.

Стоит напомнить, что с 8 по 12 марта движение поездов метро осуществлялось только до станции Площадь 1905 года. Все этой время на Геологической велись работы по монтажу специального саркофага, отделяющего остановочную платформу от строительной зоны, где началось обустройство второго выхода из станции в ТРЦ «Гринвич». Новый выход будет вести в торгово-развлекательный центр непосредственно с платформы прибытия составов.

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