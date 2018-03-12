В Башкирии ввели новые правила продажи спиртного
В республике изменились правила продажи алкоголя. Теперь лицензию нужно получать не только на розничную продажу продукции, но и при оказании услуг общественного питания.
В республике изменились правила продажи алкоголя. Теперь лицензию нужно получать не только на розничную продажу продукции, но и при оказании услуг общественного питания.
— Закон был разработан и принят в связи с соответствующими изменениями в федеральном законодательстве, — прокомментировал Константин Толкачев. — Документ устанавливает новые требования как к самой розничной продаже алкогольной продукции, так и к ее розничной реализации при оказании услуг общественного питания.
Теперь госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей наделен правом выдачи лицензий не только на розничную продажу алкогольной продукции, но и на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
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