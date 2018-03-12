В Башкирии ввели новые правила продажи спиртного

— Закон был разработан и принят в связи с соответствующими изменениями в федеральном законодательстве, — прокомментировал Константин Толкачев. — Документ устанавливает новые требования как к самой розничной продаже алкогольной продукции, так и к ее розничной реализации при оказании услуг общественного питания.