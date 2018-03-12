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08:54 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае лучшие проекты ТОС получат около 25 миллионов рублей

В Хабаровском крае подвели итоги первого в этом году регионального конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений. К участию допустили 216 идей, но финансовую поддержку получат только 81 — на них выделят около 25 миллионов рублей.

Как сообщили в управлении общественных проектов министерства внутренней политики и информации края, большинство проектов связано со строительством детских площадок, благоустройством территории, установкой спортивных объектов, реконструкцией памятников, восстановлением скверов и колодцев, освещения и водоотведения. Для реализации этих идей нужно больше 100 миллионов рублей, из них свыше 24 миллионов готовы вложить сами граждане.

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, по итогам конкурса победителями признали 81 проект ТОС. На них из краевого бюджета выделят около 25 миллионов рублей. В этом году также будет второй подобный конкурс — всего на оба состязания предусмотрено 50 миллионов.

«Сегодня мы видим положительную динамику развития территориальных общественных самоуправлений в муниципальных образованиях. Это означает желание граждан объединяться в ТОС и решать проблемы своей территории самостоятельно с привлечением краевых средств. Только с начала этого года в регионе было создано 60 новых таких объединений», — отметил министр внутренней политики и информации края Сергей Комаров.

По количеству направленных заявок лидируют Хабаровский и имени Лазо районы: они предоставили на конкурс 43 и 41 проект соответственно. Активность также проявили город Комсомольск, Советско-Гаванский, Бикинский, Николаевский, Ванинский и Комсомольский районы.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в регионе территориальные общественные самоуправления получили больше 36 миллионов рублей за два года. Власти края профинансировали 182 проекта граждан.

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