Красноярская железная дорога и Красноярский региональный бизнес-инкубатор подписали Соглашение о взаимодействии в области инновационных технологий
Красноярская железная дорога и Красноярский региональный
Красноярская железная дорога и Красноярский региональный
Взаимодействие КрасЖД и КРИТБИ откроет новые возможности для реализации и продвижения проектов, направленных на внедрение инновационных разработок и технологий на железнодорожном транспорте, расширит
«Холдинг РЖД ведет большую системную работу, направленную на внедрение новых технологий, которые позволяют совершенствовать перевозочный процесс, повысить качество услуг, предоставляемых клиентам, минимизировать “человеческий фактор” в работе транспортной системы. Использование инфраструктуры и коммуникационной среды КРИТБИ откроет новые горизонты для инновационного развития железнодорожного транспорта регионов Сибири, где осуществляет свою деятельность Красноярская железная дорога», — заявил Иван Регер.
«Сегодняшнее соглашение — это важный шаг вперед. Документ не только закрепит уже сложившееся партнерство между КРИТБИ и Красноярской железной дорогой, но и позволит расширить спектр взаимодействия», — подчеркнул Антон Нарчуганов.
Стороны намерены сотрудничать в области разработки и внедрения инновационных технологий, формирования совместных инструментов взаимодействия со стартапами. Одно из важнейших направлений — привлечение новых идей в проект «Цифровая железная дорога», предполагающий внедрение
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