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08:46 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярская железная дорога и Красноярский региональный бизнес-инкубатор подписали Соглашение о взаимодействии в области инновационных технологий

Красноярская железная дорога и Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ) заключили Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Подписи под документом поставили главный инженер Красноярской железной дороги Иван Регер и исполнительный директор КРИТБИ Антон Нарчуганов.

Источник: НИА Красноярск

Взаимодействие КрасЖД и КРИТБИ откроет новые возможности для реализации и продвижения проектов, направленных на внедрение инновационных разработок и технологий на железнодорожном транспорте, расширит научно-техническую кооперацию с научными и инжиниринговыми центрами, малыми и средними инновационными предприятиями.

«Холдинг РЖД ведет большую системную работу, направленную на внедрение новых технологий, которые позволяют совершенствовать перевозочный процесс, повысить качество услуг, предоставляемых клиентам, минимизировать “человеческий фактор” в работе транспортной системы. Использование инфраструктуры и коммуникационной среды КРИТБИ откроет новые горизонты для инновационного развития железнодорожного транспорта регионов Сибири, где осуществляет свою деятельность Красноярская железная дорога», — заявил Иван Регер.

Антон Нарчуганов отметил, что положительный опыт внедрения инновационных разработок резидентов КРИТБИ в ОАО «РЖД» уже есть. Компания «Эфре поиск» совместно с центром светодиодных технологий АО «НИИАС» РЖД и разрабатывает светодиодные светильники под стандарты компании.

«Сегодняшнее соглашение — это важный шаг вперед. Документ не только закрепит уже сложившееся партнерство между КРИТБИ и Красноярской железной дорогой, но и позволит расширить спектр взаимодействия», — подчеркнул Антон Нарчуганов.

Стороны намерены сотрудничать в области разработки и внедрения инновационных технологий, формирования совместных инструментов взаимодействия со стартапами. Одно из важнейших направлений — привлечение новых идей в проект «Цифровая железная дорога», предполагающий внедрение digital-форматов в операционную деятельность ОАО «РЖД».

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