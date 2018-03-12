Красноярская железная дорога и Красноярский региональный бизнес-инкубатор подписали Соглашение о взаимодействии в области инновационных технологий

Источник: НИА Красноярск

Взаимодействие КрасЖД и КРИТБИ откроет новые возможности для реализации и продвижения проектов, направленных на внедрение инновационных разработок и технологий на железнодорожном транспорте, расширит научно-техническую кооперацию с научными и инжиниринговыми центрами, малыми и средними инновационными предприятиями.

«Холдинг РЖД ведет большую системную работу, направленную на внедрение новых технологий, которые позволяют совершенствовать перевозочный процесс, повысить качество услуг, предоставляемых клиентам, минимизировать “человеческий фактор” в работе транспортной системы. Использование инфраструктуры и коммуникационной среды КРИТБИ откроет новые горизонты для инновационного развития железнодорожного транспорта регионов Сибири, где осуществляет свою деятельность Красноярская железная дорога», — заявил Иван Регер.

Антон Нарчуганов отметил, что положительный опыт внедрения инновационных разработок резидентов КРИТБИ в ОАО «РЖД» уже есть. Компания «Эфре поиск» совместно с центром светодиодных технологий АО «НИИАС» РЖД и разрабатывает светодиодные светильники под стандарты компании.

«Сегодняшнее соглашение — это важный шаг вперед. Документ не только закрепит уже сложившееся партнерство между КРИТБИ и Красноярской железной дорогой, но и позволит расширить спектр взаимодействия», — подчеркнул Антон Нарчуганов.