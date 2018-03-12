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10:56 (мск), источник: АиФ Калининград

Нацпарк «Куршская коса» недоволен качеством работ по укреплению берега

Специалисты нацпарка «Куршская коса» высказали недовольство берегоукрепительными работами на прикорневом участке национального парка. Сообщение появилось на сайте нацпарка.

Источник: Аргументы и факты

Напомним, к «ремонту» частично разрушенного и поврежденного штормами участка приступили в ноябре прошлого года. Как сообщили в правительстве региона, в результате восстановлено берегозащитное сооружение — взамен разрушенных конструкций установлены волногасители из тетраподов с каменной наброской. На эти цели затрачено почти 4 миллиона рублей из средств областного бюджета. В ходе первого этапа работы велись на протяжении 207 метров (здесь появилось более 150 тетраподов разной величины. На работы потратили более 8 миллионов рублей).

«Проект созданного гидротехнического берегозащитного сооружения не проходил экологическую экспертизу и, как показал период осенних штормов, не является надежной преградой на пути морских волн. Поэтому я не вижу смысла на основе такого проекта заниматься восстановлением авандюны. Это может привести к напрасной трате бюджетных средств. Авандюна способна смягчать негативные последствия воздействия штормовых волн только за счет собственного разрушения», — говорит директор национального парка Анатолий Калина.

Напомним, что ранее Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы РФ одобрил проект нацпарка «Куршская коса» по восстановлению песчаной авандюны в корневой части полуострова. Вновь отсыпанный береговой вал планировали закрепить клетками из хвороста, травами-песколюбами и ивой. Приступить к работам должны были в следующем году.

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