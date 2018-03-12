Нацпарк «Куршская коса» недоволен качеством работ по укреплению берега
Специалисты нацпарка «Куршская коса» высказали недовольство берегоукрепительными работами на прикорневом участке национального парка. Сообщение появилось на сайте нацпарка.
Специалисты нацпарка «Куршская коса» высказали недовольство берегоукрепительными работами на прикорневом участке национального парка. Сообщение появилось на сайте нацпарка.
Напомним, к «ремонту» частично разрушенного и поврежденного штормами участка приступили в ноябре прошлого года. Как сообщили в правительстве региона, в результате восстановлено берегозащитное сооружение — взамен разрушенных конструкций установлены волногасители из тетраподов с каменной наброской. На эти цели затрачено почти 4 миллиона рублей из средств областного бюджета. В ходе первого этапа работы велись на протяжении 207 метров (здесь появилось более 150 тетраподов разной величины. На работы потратили более 8 миллионов рублей).
«Проект созданного гидротехнического берегозащитного сооружения не проходил экологическую экспертизу и, как показал период осенних штормов, не является надежной преградой на пути морских волн. Поэтому я не вижу смысла на основе такого проекта заниматься восстановлением авандюны. Это может привести к напрасной трате бюджетных средств. Авандюна способна смягчать негативные последствия воздействия штормовых волн только за счет собственного разрушения», — говорит директор национального парка Анатолий Калина.
Напомним, что ранее
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