Нацпарк «Куршская коса» недоволен качеством работ по укреплению берега

Источник: Аргументы и факты

Напомним, к «ремонту» частично разрушенного и поврежденного штормами участка приступили в ноябре прошлого года. Как сообщили в правительстве региона, в результате восстановлено берегозащитное сооружение — взамен разрушенных конструкций установлены волногасители из тетраподов с каменной наброской. На эти цели затрачено почти 4 миллиона рублей из средств областного бюджета. В ходе первого этапа работы велись на протяжении 207 метров (здесь появилось более 150 тетраподов разной величины. На работы потратили более 8 миллионов рублей).

«Проект созданного гидротехнического берегозащитного сооружения не проходил экологическую экспертизу и, как показал период осенних штормов, не является надежной преградой на пути морских волн. Поэтому я не вижу смысла на основе такого проекта заниматься восстановлением авандюны. Это может привести к напрасной трате бюджетных средств. Авандюна способна смягчать негативные последствия воздействия штормовых волн только за счет собственного разрушения», — говорит директор национального парка Анатолий Калина.