«Apa-Canal» будет удаленно считывать показания счетчиков

Источник: Actualitati.md

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Как сообщили «ИНФОТАГ» в Apa-Canal, проект предполагает установку новых счетчиков, которые смогут обеспечивать удаленное считывание данных о потреблении воды, автоматизировать предоставления фактуры, предотвращать незаконное подключение, снизить затраты поставщика и исключить влияние человеческого фактора, что повысит доверие потребителя к поставщику.

Генеральный директор Orange Moldova Жюльен Дюкарроз отметил, что «проект предполагает простые решения, однако обеспечит большое удобство, как поставщику, так и потребителю».