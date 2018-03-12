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11:04 (мск), источник: Actualitati.md

«Apa-Canal» будет удаленно считывать показания счетчиков

Apa-Canal совместно с оператором мобильной связи Orange Moldova и Maddalena (Италия) запустили пилотный проект Smart Water, направленный на сокращение потребления воды в Кишиневе.

Источник: Actualitati.md
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Как сообщили «ИНФОТАГ» в Apa-Canal, проект предполагает установку новых счетчиков, которые смогут обеспечивать удаленное считывание данных о потреблении воды, автоматизировать предоставления фактуры, предотвращать незаконное подключение, снизить затраты поставщика и исключить влияние человеческого фактора, что повысит доверие потребителя к поставщику.

Генеральный директор Orange Moldova Жюльен Дюкарроз отметил, что «проект предполагает простые решения, однако обеспечит большое удобство, как поставщику, так и потребителю».

По словам директора Apa-Canal Вероники Херца, «реализация проекта сделает процесс поставки воды эффективнее, а главное, экономичнее». На первом этапе будет установлено 102 счетчика в одном из жилых домов столичного сектора Буюкань.

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