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11:03 (мск), источник: Sputnik.md

Признание чиновника: что не так с молоком в Молдове

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Молочный скандал, который «вспыхнул» в Молдове, не на шутку встревожил общество.

Источник: Sputnik.md

Дело в том, что молочные продукты входят в число самых необходимых в нашей стране, и жители республики имеют полное право знать, из чего производится «молочка».

Воспроизводство коров в Молдове находится в упадке, число животных медленно, но постоянно снижается, заявил Sputnik главный консультант управления по политикам в области животноводческой продукции министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Валентин Рошка. Такая ситуация сказывается на объемах молока, необходимого для производства молочных изделий.

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По словам чиновника, более 90% молочных коров содержатся во вспомогательных хозяйствах, и это мешает внедрению государственных политик в секторе.

«Проблема состоит в том, что молоко, которое производится в частных хозяйствах — недостаточного качества, поскольку там не применяются современные технологии и нет соответствующего оборудования», — рассказал Валентин Рошка.

По данным специалиста, в Молдове ежегодно производится порядка 500 тысяч тонн молока, и только половина из этого объема отправляется на фабричную переработку.

Другая половина перерабатывается в частных хозяйствах.

Закупочная цена молока колеблется в зависимости от сезона и составляет от 3,20 до 6,40 леев за литр.

По словам Валентина Рошки, нельзя говорить о том, что цена молока в Молдове самая низкая, поскольку есть страны, где она еще меньше. Проблема, по мнению специалиста, состоит в рентабельности молочных коров.

«У нас в Республике Молдова производство молока на одну корову доходит до четырех тысяч литров молока в год. А порог рентабельности оценивается примерно в шесть с половиной литров. Таким образом, это не цена низкая, а производительность одной коровы в частном хозяйстве недостаточна. В зоотехнических хозяйствах надои достигают восьми-девяти тысяч литров в год. В этом и состоит секрет», — пояснил главный консультант в области животноводческой продукции.

Валентин Рошка отметил, что в период с 2010-го по 2015-й годы в Молдове действовали субсидии, выдаваемые производителям на каждый литр молока.

Однако были обнаружены нарушения, связанные с фальсификацией продукта. Поэтому политика в области субсидирования молочного животноводства направлена на переоборудование ферм и закупку селекционных животных, заявил специалист.

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