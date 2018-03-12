Татарстан попросил у Москвы почти 63 млрд рублей
В этом году Татарстан подал заявку на получение 62,9 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом на совещании с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы России сообщил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
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