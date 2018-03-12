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16:31 (мск), источник: Prokazan.ru

Татарстан попросил у Москвы почти 63 млрд рублей

В этом году Татарстан подал заявку на получение 62,9 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом на совещании с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы России сообщил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

По словам Мухаметшина, на сегодняшний день утвержденный лимит составил 61,9 млрд рублей. По программной части федерального бюджета заявлены средства в 56,4 млрд рублей, утвержденный лимит составил 55,4 млрд рублей.

Отмечается, что республика собирается принять участие в 21 государственной и 8 целевых программах.

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