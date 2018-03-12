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12 марта, источник: Sputnik.by

Цены на продукты в Беларуси за два месяца выросли на 1,4%

В 2018 году власти страны планируют не допустить роста инфляции выше 6%.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Инфляция в Беларуси с начала 2018 года составила 1,7%, говорится в сообщении Национального статистического комитета республики, распространенном в понедельник.

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По данным Белстата, индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале текущего года по сравнению с январем составил 100,9%, с декабрем 2017-го — 101,7%.

При этом цены на продовольственные товары в Беларуси в феврале выросли на 0,6%, а с начала года — на 1,4%, на непродовольственные — на 0,2% и 1%, соответственно.

Стоимость услуг в прошлом месяце стала выше на 2,5%, с начала года — на 3,1%.

По информации Белстата, инфляция в республике в прошлом году составила 4,6%, это рекордно низкий для Беларуси показатель. В 2018 году власти страны планируют не допустить роста инфляции выше 6%.

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