Цены на продукты в Беларуси за два месяца выросли на 1,4%
В 2018 году власти страны планируют не допустить роста инфляции выше 6%.
В 2018 году власти страны планируют не допустить роста инфляции выше 6%.
МИНСК, 12 мар — Sputnik. Инфляция в Беларуси с начала 2018 года составила 1,7%, говорится в сообщении Национального статистического комитета республики, распространенном в понедельник.
По данным Белстата, индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале текущего года по сравнению с январем составил 100,9%, с декабрем 2017-го — 101,7%.
При этом цены на продовольственные товары в Беларуси в феврале выросли на 0,6%, а с начала года — на 1,4%, на непродовольственные — на 0,2% и 1%, соответственно.
Стоимость услуг в прошлом месяце стала выше на 2,5%, с начала года — на 3,1%.
По информации Белстата, инфляция в республике в прошлом году составила 4,6%, это рекордно низкий для Беларуси показатель. В 2018 году власти страны планируют не допустить роста инфляции выше 6%.
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