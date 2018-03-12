На ремонт дорог в Воронежской области выделят 1,35 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александра Гусева провел совещание с главами администраций районов. На совещании обсудили вопрос распределения средств дорожных фондов. Руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог области Максим Оськин рассказал, что в 2018 году на дорожные работы в области планируется выделить 1,35 млрд рублей. Деньги направят в муниципальные районы и городские округа области за исключением самого Воронежа. Средства должны пойти на ремонт дорог, нанесение разметки, оборудование пешеходных переходов.

Добавим, что в 2017-ом областной дорожный фонд предоставил субъектам области 1,27 млрд рублей. По данным облправительства, в прошлом году началась работа по оборудованию пешеходных переходов, установке пешеходного ограждения, освещения дорог и дорожных знаков. Так, например, были установлены светофоры на 138 пешеходных переходах.