Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки
9 неожиданных примеров использования штор в интерьере
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Если они так воюют в Сирии, как они будут защищать РФ? - сириец
Путин: США нагло обманули Россию
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Немецкий политик об Украине: Никто ничего не поставит
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанции
У пожилого британца «исчезла» часть мозга
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
12 марта, источник: БЕЛТА

Объемы продаж квартир в Минске растут

По сравнению с январем 2018 года объем рынка купли-продажи квартир в Минске в феврале этого года увеличился как по количеству проданных квартир, так и по их суммарной стоимости.

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы продаж квартир в Минске в феврале 2018 года превысили показатели февраля 2017-го на 24%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве (НКА) Госкомимущества.

Читайте также
Два крупных жилых района начнут возводить в Гродно в 2018 году

По сравнению с январем 2018 года объем рынка купли-продажи квартир в Минске в феврале этого года увеличился как по количеству проданных квартир, так и по их суммарной стоимости. Количество сделок купли-продажи в феврале увеличилось на 29%, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года — на 24%. В денежном выражении объема рынка больше на 25% и 39% соответственно. Суммарно в феврале 2018 года было заключено более 1,2 тыс. договоров купли-продажи (без учета продажи долей и комнат). На покупку квартир было потрачено более Br153 млн.

По данным НКА, в январе-феврале 2018 годов в Минске большим спросом на рынке недвижимости пользовалось вторичное жилье. Доля сделок купли-продажи в новостройках в феврале 2018 года снизилась.

Меньшим спросом, чем в январе 2018 года, пользовались кредиты на покупку жилья в ипотеку. Доля сделок в ипотеку снизилась до 1%. В феврале 2018 года в ипотеку было приобретено всего 13 квартир (по состоянию на 6 марта).

В феврале 2018 года продолжился рост средней цены 1 кв.м на квартиры. Прирост к январю 2018 года составил 1%. За год с февраля 2017 года цены выросли на 19%.

Статистическая информация основана на данных реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества. -0-

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Умер Олег Табаков
Минск готовится к запуску Wi-Fi в метро и автобусах
Феномен обаяния Олега Табакова: его любили все
Пять бывших республик СССР выступили против «Северного потока-2»
СМИ: Кэмерон Диаз завершила карьеру в кино
Путин рассказал, какое мороженое считает самым вкусным
Греции грозит футбольная изоляция из-за россиянина с пистолетом
Как выглядит собака с «человеческим лицом» (фото)
Собчак опровергла информацию о том, что Путин ее крестный отец
Спорт
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству В восьми турах команда Сёмина может два раза проиграть и один раз сыграть вничью
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь