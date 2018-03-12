Объемы продаж квартир в Минске растут
По сравнению с январем 2018 года объем рынка
По сравнению с январем 2018 года объем рынка
12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы продаж квартир в Минске в феврале 2018 года превысили показатели февраля 2017-го на 24%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве (НКА) Госкомимущества.
По сравнению с январем 2018 года объем рынка
По данным НКА, в
Меньшим спросом, чем в январе 2018 года, пользовались кредиты на покупку жилья в ипотеку. Доля сделок в ипотеку снизилась до 1%. В феврале 2018 года в ипотеку было приобретено всего 13 квартир (по состоянию на 6 марта).
В феврале 2018 года продолжился рост средней цены 1 кв.м на квартиры. Прирост к январю 2018 года составил 1%. За год с февраля 2017 года цены выросли на 19%.
Статистическая информация основана на данных реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества. -0-
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