Более 1 млрд рублей получит Иркутская область на создание ясельных групп в детсадах

Сергей Левченко напомнил, что по поручению президента РФ из федерального бюджета для создания дополнительных мест в организациях дошкольного образования выделяются средства на строительство новых детских садов. Максимальная потребность в услугах дошкольного образования на территории Иркутской области сконцентрирована Иркутске, Братске, Усолье-Сибирском, Ангарском городском округе, Шелеховском, Слюдянском, Тайшетском и Иркутском районах.

«В феврале на заседании правительства Российской Федерации рассматривались правила предоставления и распределения денежных средств территориям. Тогда ожидаемый объем финансирования Иркутской области составлял порядка 500 млн рублей. Однако на сегодня сумма значительно увеличена, — рассказал Сергей Левченко — Сейчас очень важно освоить эти средства и направить их наиболее нуждающимся территориям согласно электронной очередности детей в дошкольных образовательных организациях».



В 2018 году в региональном бюджете на реализацию государственной программы Иркутской области «Развитие образования» предусмотрено 506 млн 598 тыс. рублей.