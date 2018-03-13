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05:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более 1 млрд рублей получит Иркутская область на создание ясельных групп в детсадах

На создание дополнительных мест в ясельных группах при муниципальных детских садах Иркутская область в 2018 и 2019 годах получит 1 млрд 150 млн рублей из федерального бюджета. Об этом 12 марта 2018 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу Приангарья Сергея Левченко.

Источник: Reuters

Сергей Левченко напомнил, что по поручению президента РФ из федерального бюджета для создания дополнительных мест в организациях дошкольного образования выделяются средства на строительство новых детских садов. Максимальная потребность в услугах дошкольного образования на территории Иркутской области сконцентрирована Иркутске, Братске, Усолье-Сибирском, Ангарском городском округе, Шелеховском, Слюдянском, Тайшетском и Иркутском районах.

«В феврале на заседании правительства Российской Федерации рассматривались правила предоставления и распределения денежных средств территориям. Тогда ожидаемый объем финансирования Иркутской области составлял порядка 500 млн рублей. Однако на сегодня сумма значительно увеличена, — рассказал Сергей Левченко — Сейчас очень важно освоить эти средства и направить их наиболее нуждающимся территориям согласно электронной очередности детей в дошкольных образовательных организациях».

В 2018 году в региональном бюджете на реализацию государственной программы Иркутской области «Развитие образования» предусмотрено 506 млн 598 тыс. рублей.

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