Жители Усть-Кут нуждаются в строительстве нового моста
Строительство нового моста через реку Кута в
Строительство нового моста через реку Кута в
Предполагается, что возведение путепровода пройдёт в два этапа: сначала за счёт средств регионального бюджета построят сам мост, потом выделят средства на постройку подходов, развязок, инженерных сетей и коммуникаций, пояснил заместитель главы администрации.
Вопрос о строительстве нового моста поднял депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Микуляк на февральской сессии. Он напомнил, что старый мост был разрушен в 2013 году ледоходом. С тех пор жители
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