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05:24 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители Усть-Кут нуждаются в строительстве нового моста

Строительство нового моста через реку Кута в Усть-Куте обойдётся примерно в 800 млн рублей согласно экспертизе уже готовой проектно-сметной документации проекта. Предполагается, что в 2019 году пройдёт повторное исследование ПСД, после чего будет установлена окончательная стоимость затрат. Об этом «Байкал Инфо» сообщил первый заместитель главы Усть-Кута Евгений Кокшаров 7 марта 2018 года.

Предполагается, что возведение путепровода пройдёт в два этапа: сначала за счёт средств регионального бюджета построят сам мост, потом выделят средства на постройку подходов, развязок, инженерных сетей и коммуникаций, пояснил заместитель главы администрации.

Вопрос о строительстве нового моста поднял депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Микуляк на февральской сессии. Он напомнил, что старый мост был разрушен в 2013 году ледоходом. С тех пор жители Усть-Кута пользуются единственным мостом, что создаёт неудобства. Председатель ЗС Сергей Брилка заметил, что нужно рассмотреть разные варианты строительства. Мост в Усть-Куте может обойтись дешевле, 700−800 млн рублей стоит строительство путепровода на большой судоходной реке, подчеркнул спикер. По его словам, проблему нужно решать скорее, если рухнет единственный мост, то треть жителей Усть-Кута останется отрезанной от основной части города.

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