Жители Усть-Кут нуждаются в строительстве нового моста

Предполагается, что возведение путепровода пройдёт в два этапа: сначала за счёт средств регионального бюджета построят сам мост, потом выделят средства на постройку подходов, развязок, инженерных сетей и коммуникаций, пояснил заместитель главы администрации.

Вопрос о строительстве нового моста поднял депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Микуляк на февральской сессии. Он напомнил, что старый мост был разрушен в 2013 году ледоходом. С тех пор жители Усть-Кута пользуются единственным мостом, что создаёт неудобства. Председатель ЗС Сергей Брилка заметил, что нужно рассмотреть разные варианты строительства. Мост в Усть-Куте может обойтись дешевле, 700−800 млн рублей стоит строительство путепровода на большой судоходной реке, подчеркнул спикер. По его словам, проблему нужно решать скорее, если рухнет единственный мост, то треть жителей Усть-Кута останется отрезанной от основной части города.