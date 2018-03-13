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07:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В омском политехе открыли бассейн стоимостью 175 млн рублей

Там смогут плавать все желающие.

В ОмГТУ открылся новый бассейн, в котором плавать бесплатно смогут студенты вуза. Кроме того, приобрести абонемент смогут все желающие, в том числе смогут тренироваться люди с ограниченными возможностями — для них оборудован специальный вход.

Здесь будет заниматься команда университета по плаванию и планируется проводить межвузовские соревнования. Размеры бассейна составляют 25 на 16 метров, максимальная глубина — 1,8 метра. Раздевалки рассчитаны на 60 человек. Есть сауны и душевые. Бассейн оборудован системой дезинфекции, очистки и подогрева.

Общая стоимость многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса составила 175 миллионов рублей. Как подчеркнули в областном правительстве, значительную часть вложил сам университет.

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