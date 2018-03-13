В омском политехе открыли бассейн стоимостью 175 млн рублей

В ОмГТУ открылся новый бассейн, в котором плавать бесплатно смогут студенты вуза. Кроме того, приобрести абонемент смогут все желающие, в том числе смогут тренироваться люди с ограниченными возможностями — для них оборудован специальный вход.

Здесь будет заниматься команда университета по плаванию и планируется проводить межвузовские соревнования. Размеры бассейна составляют 25 на 16 метров, максимальная глубина — 1,8 метра. Раздевалки рассчитаны на 60 человек. Есть сауны и душевые. Бассейн оборудован системой дезинфекции, очистки и подогрева.