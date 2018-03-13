Сегодня в Уфе откроется международная выставка «АгроКомплекс-2018»
С 13 по 16 марта в Уфе в
С 13 по 16 марта в Уфе в
На выставке будут представлены более 300 компаний из всех федеральных округов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Одной из новинок станут разделы «АгроДроны» и «SmartFerma», где участники продемонстрируют новейшие разработки отечественных и зарубежных производителей в области автоматизации производств и технологических процессов, сообщает
Также впервые создана отдельная экспозиция раздела «АгроКомплекс/Наука» с участием крупнейших научных институтов, академий, НИИ, профильных Союзов. Ученые продемонстрируют технологии «завтрашнего дня».
Запланирована расширенная деловая программа «Новые технологии в АПК: индустрия 4.0». Программа форума включает работу 25-ти секций, значительная часть которых касается внедрению новых технологий в сельское хозяйство.
В рамках деловой части будут работать секции по животноводству, растениеводству, пчеловодству, сельхозтехнике, молочному скотоводству, рыболовству, мелиорации, ветеринарии. Всего программа четырех дней форума включает в себя более 30-ти мероприятий.
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