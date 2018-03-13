Сегодня в Уфе откроется международная выставка «АгроКомплекс-2018»

На выставке будут представлены более 300 компаний из всех федеральных округов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Одной из новинок станут разделы «АгроДроны» и «SmartFerma», где участники продемонстрируют новейшие разработки отечественных и зарубежных производителей в области автоматизации производств и технологических процессов, сообщает пресс-служба мэрии.