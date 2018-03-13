В Челябинске открывается Уральская строительная неделя
Коммунальщики и власть обсудят современные тенденции в сфере ЖКХ и благоустройства.
Коммунальщики и власть обсудят современные тенденции в сфере ЖКХ и благоустройства.
Сегодня, 13 марта, в Центре международной торговли откроется форум «XVIII Уральская строительная неделя». Главными ее темами станут формирование современной городской среды, экологичность и энергоффективность теплоснабжения, цифровизация коммунального хозяйства и другие, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на региональный минстрой.
Традиционно в рамках форума будет работать выставка, где можно будет познакомиться с последними тенденциями в этой отрасли. В выставке участвуют более 70 компаний. Предприниматели обсудят нововведения в правилах благоустройства, проблемы выполнения капремонта и в том числе стратегию развития города. У жителей Челябинска есть возможность лично задать вопросы представителям власти, руководителям управляющих компаний и принять участие в обсуждении актуальных тем в сфере ЖКХ.
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