Из Омска в Крым можно будет улететь за 5 тысяч

В документе указано, что стоимость билета до Крыма обойдется в 5 тысяч рублей, еще 4 тысячи составит субсидия авиакомпании.

Льготы будет действовать с 1 марта по 1 декабря. Купить билет на такой рейс смогут омичи не старше 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы с сопровождающим лицом, лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, инвалиды с детства II или III группы.