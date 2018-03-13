Из Омска в Крым можно будет улететь за 5 тысяч

В документе указано, что стоимость билета до Крыма обойдется в 5 тысяч рублей, еще 4 тысячи составит субсидия авиакомпании.
Льготы будет действовать с 1 марта по 1 декабря. Купить билет на такой рейс смогут омичи не старше 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы с сопровождающим лицом, лицо, сопровождающее
В этом году из Омска в Симферополь полетят две авиакомпании: Red Wings и Nord Wind.
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