Туалет на улице Маяковского в Самаре собираются отремонтировать за 5,5 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который возьмется за ремонт туалета на улице Маяковского. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет провести капитальный ремонт подземного туалета, полностью заменить сантехнику, отремонтировать потолок, стены и пол, установить новое освещение, облагородить территорию вокруг и т. д.

За работу городские власти предлагают 5,5 миллионов рублей. Подрядчик должен успеть все сделать до 31 мая этого года.