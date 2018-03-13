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09:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Туалет на улице Маяковского в Самаре собираются отремонтировать за 5,5 млн рублей

Нужно будет поменять сантехнику, отремонтировать полы, потолок и стены, облагородить территорию вокруг.

Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который возьмется за ремонт туалета на улице Маяковского. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет провести капитальный ремонт подземного туалета, полностью заменить сантехнику, отремонтировать потолок, стены и пол, установить новое освещение, облагородить территорию вокруг и т. д.

За работу городские власти предлагают 5,5 миллионов рублей. Подрядчик должен успеть все сделать до 31 мая этого года.

Заявки будут принимать до 29 марта, а сам аукцион пройдет 6 апреля.

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