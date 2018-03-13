Челябинцы смогут улететь в Сочи и Анапу за 7,7 тыс. рублей

Международный аэропорт «Челябинск» совместно с авиакомпанией «Ижавиа» продолжает летнюю полетную программу по направлениям Анапа — Челябинск — Анапа и Сочи — Челябинск — Сочи; тарифы для пассажиров составят от 7,7 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского аэропорта.

В Сочи жители Челябинска смогут летать по пятницам и воскресеньям, начиная с 10 июня 2018 года, а в Анапу — по вторникам и воскресеньям с 17 июня 2018 года.

Перевозить пассажиров по южному направлению будут на комфортабельном самолете Як-42Д.

Стоимость билетов при перелете в одну сторону начинается от 7 700 рублей (из Челябинска в Анапу). Точную цену, даты и время вылетов можно уточнить на сайте авиакомпании «Ижавиа». Продажа билетов уже открыта. ​