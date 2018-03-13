Челябинцы смогут улететь в Сочи и Анапу за 7,7 тыс. рублей
Перевозить пассажиров по южному направлению будут на самолете Як-42Д.
Перевозить пассажиров по южному направлению будут на самолете Як-42Д.
Международный аэропорт «Челябинск» совместно с авиакомпанией «Ижавиа» продолжает летнюю полетную программу по направлениям Анапа — Челябинск — Анапа и Сочи — Челябинск — Сочи; тарифы для пассажиров составят от 7,7 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
В Сочи жители Челябинска смогут летать по пятницам и воскресеньям, начиная с 10 июня 2018 года, а в Анапу — по вторникам и воскресеньям с 17 июня 2018 года.
Перевозить пассажиров по южному направлению будут на комфортабельном самолете Як-42Д.
Стоимость билетов при перелете в одну сторону начинается от 7 700 рублей (из Челябинска в Анапу). Точную цену, даты и время вылетов можно уточнить на сайте авиакомпании «Ижавиа». Продажа билетов уже открыта.
Напомним, с 25 марта южноуральцы смогут ежедневно летать в Лондон — новый рейс запустила авиакомпания «Россия». А в результате сотрудничества авиакомпании «Ямал» и правительства Челябинской области с февраля южноуральцы без стыковок летают в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.