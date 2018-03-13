Снизились цены на проезд по мосту через Каму

Оператор вводит подобную акцию впервые. Направлена она на увеличение лояльности пользователей. Акция продлится с 15 по 30 марта 2018 года и будет направлена на транспорт первой тарифной группы, а именно легковые автомобили габаритная высота которых менее или равна 2 метрам.