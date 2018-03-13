Снизились цены на проезд по мосту через Каму
Стоимость проезда в будние дни по мостовому переходу через реку Кама будет снижена до 150 рублей. В выходные дни стоимость проезда останется прежней 250 руб.
Стоимость проезда в будние дни по мостовому переходу через реку Кама будет снижена до 150 рублей. В выходные дни стоимость проезда останется прежней 250 руб.
Оператор вводит подобную акцию впервые. Направлена она на увеличение лояльности пользователей. Акция продлится с 15 по 30 марта 2018 года и будет направлена на транспорт первой тарифной группы, а именно легковые автомобили габаритная высота которых менее или равна 2 метрам.
Напомним, что участок автомобильной дороги «Ижевск-Сарапул-Камбарка, граница республики Башкортостан», протяженностью 15 км — это первый в Удмуртии региональный транспортный проект платной автодороги, построенный в рамках
Данный проект обеспечивает
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