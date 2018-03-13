В Молдове упразднят трудовые книжки

Источник: Actualitati.md

Начиная с 1 мая и до конца декабря текущего года, Национальный фонд социального страхования начнет сканировать информацию из трудовых книжек граждан Молдовы, и переводить ее в цифровой формат.

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Все данные будут сохранены в Государственном реестре индивидуальных отчетов о взносах.

С 1 января 2019 года трудовые книжки будут изъяты из обращения.

Вместе с тем, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предлагает проект постановления правительству, в котором определены некоторые аспекты осуществления Закона № 123 от 7 июля 2017 года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, в которых указано и изъятие трудовых книжек. В частности, целью проекта является устранение человеческого фактора в процессе установления пенсий по социальному обеспечению, что предотвращает попытки включения ложных данных в трудовые книжки, пишет monitorul.fisc.md.