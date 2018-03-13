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11:44 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове упразднят трудовые книжки

Начиная с 1 мая и до конца декабря текущего года, Национальный фонд социального страхования начнет сканировать информацию из трудовых книжек граждан Молдовы, и переводить ее в цифровой формат.

Источник: Actualitati.md

Начиная с 1 мая и до конца декабря текущего года, Национальный фонд социального страхования начнет сканировать информацию из трудовых книжек граждан Молдовы, и переводить ее в цифровой формат.

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Все данные будут сохранены в Государственном реестре индивидуальных отчетов о взносах.

С 1 января 2019 года трудовые книжки будут изъяты из обращения.

Вместе с тем, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предлагает проект постановления правительству, в котором определены некоторые аспекты осуществления Закона № 123 от 7 июля 2017 года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, в которых указано и изъятие трудовых книжек. В частности, целью проекта является устранение человеческого фактора в процессе установления пенсий по социальному обеспечению, что предотвращает попытки включения ложных данных в трудовые книжки, пишет monitorul.fisc.md.

В примечании к проекту упоминается, что режим сканирования и график будут установлены ведомственным актом Кассы национального страхования, который будет опубликован в Мониторул Офичиал. Главы предприятий, организаций и учреждений будут передавать данные своих сотрудников до 28 декабря 2018 года. Записи в трудовых книжках, сделанные до 1 января 2019 года, остаются в силе и могут быть использованы по мере необходимости.

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