Минздрав Молдовы меняет правила определения инвалидности
Бумажной волокитой вместо граждан займутся чиновники.
Бумажной волокитой вместо граждан займутся чиновники.
КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Правила присвоения степени инвалидности и определения нетрудоспособности будут упрощены. Соответствующие изменения в законодательство приняло правительство Молдовы на очередном заседании.
Как поясняют в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, в стране создадут Национальный совет по определению инвалидности и нетрудоспособности. Его отделения будут действовать в каждом районе республики, а также в каждом микрорайоне Кишинева.
Сотрудники Совета займутся подготовкой всех необходимых документов, что поможет людям с ограниченными возможностями избежать бумажной волокиты и очередей в госструктурах.
Изменения в законодательстве предусматривают, что при определении степени инвалидности гражданину не обязательно лично присутствовать в кабинетах чиновников. Это также является способом избежать коррупции, считают в профильном ведомстве.
Документы на получение инвалидности можно будет подавать онлайн в электронной форме. Также планируется внедрение электронной системы документооборота.
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