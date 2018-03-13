Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая жертва: в Британии отравлен зять российского олигарха - СМИ
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности
МИД Эстонии вызвал российского посла и вручил ему ноту
Звезда «Квартета И» гордится красотой дочери
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Лоза сказал, что его племянница беременна от растерзанного псами
Стали известны подробности смерти Табакова
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС о жестком ответе
Выяснились обстоятельства смерти Олега Табакова
Немецкий политик об Украине: Никто ничего не поставит
Ольга Серябкина показала фанатам свой бюст – СМИ
Дочь Маши Распутиной объявлена в розыск
Звезда «Квартета И» гордится красотой дочери
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Садальский высказал свое мнение об ушедшем Табакове
На Украине жених продал почку ради свадьбы и умер
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
11:41 (мск), источник: Sputnik.md

Минздрав Молдовы меняет правила определения инвалидности

Бумажной волокитой вместо граждан займутся чиновники.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Правила присвоения степени инвалидности и определения нетрудоспособности будут упрощены. Соответствующие изменения в законодательство приняло правительство Молдовы на очередном заседании.

Читайте также
Признание чиновника: что не так с молоком в Молдове

Как поясняют в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, в стране создадут Национальный совет по определению инвалидности и нетрудоспособности. Его отделения будут действовать в каждом районе республики, а также в каждом микрорайоне Кишинева.

Сотрудники Совета займутся подготовкой всех необходимых документов, что поможет людям с ограниченными возможностями избежать бумажной волокиты и очередей в госструктурах.

Изменения в законодательстве предусматривают, что при определении степени инвалидности гражданину не обязательно лично присутствовать в кабинетах чиновников. Это также является способом избежать коррупции, считают в профильном ведомстве.

Документы на получение инвалидности можно будет подавать онлайн в электронной форме. Также планируется внедрение электронной системы документооборота.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Кишиневе нашли расчлененное тело: подробности полиции
Подорожают ли лекарства, если аннотации будут переводить на русский
Кто такой «Новичок»: как Лондон связал «дело Скрипаля» с Москвой
В Китае супруги обнаружили друг друга на фото 18-летней давности
5 скандальных выходок Михаила Ефремова
Журналистка рассказала о домогательствах Станислава Говорухина
Фигуристка Медведева не выступит на чемпионате мира в Милане
Работы испанской бабушки покорили пользователей Instagram
В Москве открывается форум «Россия – страна возможностей»
Спорт
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги против «Виннипега» забросил 600-ю шайбу в карьере
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Сегодня 29 лет интернету, и его создатель рассказал, чем он плох Тим Бернерс-Ли опубликовал открытое письмо. По его словам, крупные корпорации сейчас диктуют, какой быть мировой сети, — и это не то, о чем мы мечтали
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Самые опасные симптомы при беременности Как отличить критическую ситуацию от рядовой? 
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь