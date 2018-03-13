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11:47 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Всемирный банк выделит на развитие лесопитомников Беларуси 12 млн евро

Дополнительное финансирование проекта Развитие лесного сектора в Республике Беларусь в размере 12 млн евро утверждено Советом исполнительных директоров Всемирного банка.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Эти деньги будут направлены, в частности, на лесовосстановление и расширение лесных площадей.

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Данный проект поможет Республике Беларусь справиться c последствиями экстремальных погодных явлений, таких как мощный ураган летом 2016 года, который повредил 14 000 гектаров леса. Более того, усовершенствованные методы ведения лесного хозяйства содействуют развитию экономики в сельской местности, создавая новые рабочие места и возможности для бизнеса, — отметил глава Представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

Планируется создание двух дополнительных лесопитомников в Могилевской и Гродненской областях и приобретение необходимой лесной техники и оборудования. Всего при помощи первоначального займа и дополнительного финансирования будет усовершенствовано шесть лесопитомников — по одному в каждой области Беларуси.

Увеличение мощностей лесопитомников обеспечит посадочный материал, необходимый для восстановления поврежденных лесов, отметил руководитель проектной группы Всемирного банка Эндрю Митчелл.

Проект должен поспособствовать повышению эффективности лесоводства, определить правильные видовые составы лесных пород и повысить качество посадочного материала.

Сотрудничество между Беларусью и Всемирным банком в секторе лесного хозяйства началось в 1994 году. Первый проект способствовал распространению экономически и экологически обоснованных методов ведения лесного хозяйства, переходу к открытому рыночному ценообразованию на древесину и либерализации торговли древесиной и изделиями из дерева.

Реализуемый в настоящее время проект по развитию лесного хозяйства одобрен в марте 2015 года.

С 1992 года, когда Беларусь стала членом Всемирного банка, стране были выделены кредитные ресурсы в размере $1,7 млрд. Ряд проектов получили поддержку за счет грантового финансирования в объеме $31 млн.

Действующий инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает восемь проектов на общую сумму $789 млн.

Подготовил Сергей ГРУДНИЦКИЙ.

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