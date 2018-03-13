В Волгограде сдадут долгострой на улице Бурейской
В здании
В здании
Предполагается, что строительство многоквартирного дома будет завершено уже в 2018 году.
Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгограда, строительство дома на улице Бурейской началось в 2013 году. Квартиры на условиях долевого участия здесь купили более 30 человек, однако стройка практически сразу же остановилась по вине застройщика.
Чтобы решить проблему с долгостроем власти предложили построить на этом месте жилой комплекс со всей сопутствующей инфраструктурой. Достраивать объект будет новый застройщик.
Для возобновления стройки в соответствии с законодательством необходимо оформление всей разрешительной документации, в том числе и обновленного проекта межевания территории с учетом новых земельных участков, выделенных под строительство ЖК. Все обязательства перед дольщиками новым подрядчиком сохранены — уже в конце этого года рабочие завершат возведение жилого дома № 2, после чего начнется заселение участников долевого строительства, которые уже не первый год ждут ключей от своих квартир. К 2022 году по соседству появятся еще три многоквартирных дома в случае, если новая планировка территории получит одобрение горожан. Обсудить данный вопрос и внести имеющиеся замечания все желающие смогут во вторник по адресу: улица Савкина, 8. Начало в 18:00.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.