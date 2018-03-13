В Волгограде сдадут долгострой на улице Бурейской

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгограда, строительство дома на улице Бурейской началось в 2013 году. Квартиры на условиях долевого участия здесь купили более 30 человек, однако стройка практически сразу же остановилась по вине застройщика.

Для возобновления стройки в соответствии с законодательством необходимо оформление всей разрешительной документации, в том числе и обновленного проекта межевания территории с учетом новых земельных участков, выделенных под строительство ЖК. Все обязательства перед дольщиками новым подрядчиком сохранены — уже в конце этого года рабочие завершат возведение жилого дома № 2, после чего начнется заселение участников долевого строительства, которые уже не первый год ждут ключей от своих квартир. К 2022 году по соседству появятся еще три многоквартирных дома в случае, если новая планировка территории получит одобрение горожан. Обсудить данный вопрос и внести имеющиеся замечания все желающие смогут во вторник по адресу: улица Савкина, 8. Начало в 18:00.