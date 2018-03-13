Рекламу энергетических напитков в общественных местах могут запретить

Депутаты Законодательной палаты рассматривают законопроект «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан», внесенный по инициативе членов фракции демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш».

Законопроектом предлагается ограничение реализации энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет, осуществление их рекламы и торговли на зданиях органов государственной власти и управления, общественных местах, здравоохранительных и образовательных учреждениях с использованием аудио, визуальных и мультимедийных средств.