Рекламу энергетических напитков в общественных местах могут запретить
В Узбекистане внести изменения поправки в некоторые законодательные акты, которые предлагают ограничить продажу энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет.
В Узбекистане внести изменения поправки в некоторые законодательные акты, которые предлагают ограничить продажу энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет.
Депутаты Законодательной палаты рассматривают законопроект «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан», внесенный по инициативе членов фракции демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш».
Законопроектом предлагается ограничение реализации энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет, осуществление их рекламы и торговли на зданиях органов государственной власти и управления, общественных местах, здравоохранительных и образовательных учреждениях с использованием аудио, визуальных и мультимедийных средств.
Нарушителей установленного порядка предлагается привлекать к административной ответственности.
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