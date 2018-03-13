В Казани отремонтируют проблемный участок на улице Аделя Кутуя

Один из самых проблемных участков дорог в Казани, расположенный по улице Аделя Кутуя, от дома № 104 до улицы Бухарская, наконец-то отремонтируют. Ее включили в перечень объектов, которые планируется отреставрировать в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».