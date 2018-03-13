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13:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани отремонтируют проблемный участок на улице Аделя Кутуя

Один из самых проблемных участков дорог в Казани, расположенный по улице Аделя Кутуя, от дома № 104 до улицы Бухарская, наконец-то отремонтируют. Ее включили в перечень объектов, которые планируется отреставрировать в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Источник: Комсомольская правда

Так, протяженность участка составляет 500 метров, ширина проезжей части — 7 метров. Во время ремонта на площади 3500 квадратных метра будет уложен новый слой высококачественного асфальтобетона со снятием старого. Также запланировано устройство бортового камня и нанесение горизонтальной дорожной разметки.

Отметим, что данный участок включен в план ремонта на основании технического состояния дороги, а также с учетом обращения местных жителей в государственную информационную систему «Народный контроль», «Карты убитых дорог» Общероссийского Народного Фронта.

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