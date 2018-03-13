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13:39 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму не будут опреснять морскую воду для нужд региона — Росводресурсы

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости Крым. Перспектива использования опресненной морской воды для нужд Крыма на сегодняшний день не рассматривается из-за большой энергоемкости соответствующих установок. Об этом на пресс-конференции в формате видеомоста Москва — Симферополь заявил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается опреснения воды, то в данный момент это не рассматривается. Вопрос с опреснением связан с очень большой энергоемкостью. В связи с тем, что в Крыму, кроме проблем с водой, есть проблемы и с энергетическим обеспечением, пока в данный момент эти вопросы не рассматриваются», — сказал глава Росводресурсов.

По словам Никанорова, принятые ранее меры по переброске вод реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал, бурению скважин на подземную воду, а также стабильная ситуация с заполнением водохранилищ естественного стока в Крыму в целом обеспечивают стабильное водоснабжение потребителей на полуострове.

Сегодня я смотрел сводку по наполнению водохранилищ естественного стока, они тоже все наполнены почти под завязку. Поэтому в настоящий момент вопросов по обеспечению Крыма водными ресурсами, которые там находятся, не стоит.
временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров

Руководитель ведомства добавил, что в последние годы была проведена большая работа по разведке запасов подземных вод в Крыму.

«На основе этих работ были проведены и сейчас проводятся эксплуатационные бурения скважин, которые будут работать на подземную воду. По сведениям, которые я имею от гидрогеологов, этих запасов вполне хватит для обеспечения засушливых районов, в плюс к тем запасам, которые имеются в водохранилищах», — заключил Никаноров.

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