В Крыму не будут опреснять морскую воду для нужд региона — Росводресурсы

Источник: РИА "Новости"

«Что касается опреснения воды, то в данный момент это не рассматривается. Вопрос с опреснением связан с очень большой энергоемкостью. В связи с тем, что в Крыму, кроме проблем с водой, есть проблемы и с энергетическим обеспечением, пока в данный момент эти вопросы не рассматриваются», — сказал глава Росводресурсов.

По словам Никанорова, принятые ранее меры по переброске вод реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал, бурению скважин на подземную воду, а также стабильная ситуация с заполнением водохранилищ естественного стока в Крыму в целом обеспечивают стабильное водоснабжение потребителей на полуострове.

Сегодня я смотрел сводку по наполнению водохранилищ естественного стока, они тоже все наполнены почти под завязку. Поэтому в настоящий момент вопросов по обеспечению Крыма водными ресурсами, которые там находятся, не стоит. временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров

Руководитель ведомства добавил, что в последние годы была проведена большая работа по разведке запасов подземных вод в Крыму.