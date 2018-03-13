В правительстве рассказали, сколько должна стоить квартира в Калининграде

— Себестоимость жилья составляет примерно 30 тысяч рублей за квадрат. То есть новостройки продают с ценой вокруг 50 тысяч. Если вам предлагают значительно дешевле, то это повод задуматься, — сказал Федосеев.
Он подчеркнул, что стоимость недвижимости сильно зависит от района застройки и спроса на жильё. Он подчеркнул, что «в Краснознаменске, например, не купят и за 20 тысяч рублей, поэтому там и не строят».
«В Калининградской области ежегодно продаётся 15−16 тысяч квартир. Спрос вроде бы снижается, а темпы строительства нет. Ежегодно вводится около миллиона квадратных метров», — заявил чиновник.
Ранее Федосеев дал совет потенциальным покупателям квартир. Чтобы не стать обманутыми дольщиками, необходимо внимательно проверять документы и не гнаться за слишком выгодными предложениями.
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