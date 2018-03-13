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13:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми снесены 19 аварийных домов

Жители получили новые квартиры.

Как сообщили в управлении жилищных отношений городской администрации, с начала года были снесены 19 аварийных домов в разных районах города. При этом жители получили новые квартиры или выкупную стоимость.

16 домов снесено силами муниципального предприятия «Полигон». Здания ликвидированы с целью обеспечения пожарной безопасности. Так, были уничтожены дома по адресам: ул. Смирнова, 45, 47, ул. Зарайская, 12, ул. Домостроительная, 31, ул. Архиерейка, 26, ул. 2-я Дачная, 2, ул. Левшинская, 26, 28, ул. Калинина, 43 и другие.

Еще три дома снесены в рамках программы развития застроенных территорий. В частности, дома по ул. КИМ, 45 и ул. Целинной, 7,9 расселены и снесены за счет инвестора.

В планах управления жилищных отношения в 2018 году снести еще 29 домов за счет бюджета, также продолжится снос расселенных домов и за счет инвесторов.

Напомним, в 2017 году на территории Перми было снесено 75 расселенных домов, из них 34 за счет бюджета города, остальные — за счет инвесторов. В новые квартиры переехало 788 семей.

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