В Перми снесены 19 аварийных домов

Как сообщили в управлении жилищных отношений городской администрации, с начала года были снесены 19 аварийных домов в разных районах города. При этом жители получили новые квартиры или выкупную стоимость.

16 домов снесено силами муниципального предприятия «Полигон». Здания ликвидированы с целью обеспечения пожарной безопасности. Так, были уничтожены дома по адресам: ул. Смирнова, 45, 47, ул. Зарайская, 12, ул. Домостроительная, 31, ул. Архиерейка, 26, ул. 2-я Дачная, 2, ул. Левшинская, 26, 28, ул. Калинина, 43 и другие.

Еще три дома снесены в рамках программы развития застроенных территорий. В частности, дома по ул. КИМ, 45 и ул. Целинной, 7,9 расселены и снесены за счет инвестора.

В планах управления жилищных отношения в 2018 году снести еще 29 домов за счет бюджета, также продолжится снос расселенных домов и за счет инвесторов.