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13:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе зарплата врачей увеличилась до 47 тысяч рублей

Медперсонал получает в среднем по 26 тысяч рублей в месяц.

Источник: РИА "Новости"

В Севастополе в 2017 году медикам подняли зарплату.

— Средняя заработная плата врачей выросла до 47 376 рублей, среднего медперсонала — 26 558 рублей. Это 193,4% и 108,4% соответственно к среднемесячной заработной плате в Севастополе, — сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.

В прошлом году к работе в медучреждениях Севастополя было привлечено 78 специалистов с высшим и средним медицинским образованием. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

— Благодаря внедрению проекта «Бережливая поликлиника», который охватил 12 медицинских учреждений, в них в 3 раза удалось увеличить доступность услуг специалистов узкого профиля и в 6 раз — участковых врачей. Качество медицинской помощи, по оценке жителей, улучшилось на 32%, — считают в правительстве города-героя.

Напомним, в Крыму средняя зарплата в 2017 году составляла более 26 тысяч рублей. Это на 6% больше, чем в 2016-м.

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