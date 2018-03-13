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15:59 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе официально запустили Затонскую ТЭЦ‍

В Уфе запустилась Затонская ТЭЦ. Промышленную эксплуатацию начало «Интер РАО», сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Строительство объекта было начато еще в 2008 году, а в 2010 было заморожено из-за отсутствия гарантий возврата вложений. В 2012 стройка была возобновлена. Председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук сообщил, что стоимость проекта превысила 22 млрд рублей. Он также отметил, что в Башкирии крупные электростанции не вводились в эксплуатацию с 70-х годов.

Ранее ГорОбзор.ру писал, что в микрорайоне Затон после ввода ТЭЦ № 5 может быть построено более 6 млн квадратных метров жилья. Проектная электрическая мощность новой станции 440 мегаватт, тепловая — 290 гигакалорий в час.

Уфа открывает новую ТЭЦ
Во время загрузки произошла ошибка.
11:42 (мск)© Ньюстюб
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