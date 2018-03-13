В Уфе официально запустили Затонскую ТЭЦ
В Уфе запустилась Затонская ТЭЦ. Промышленную эксплуатацию начало «Интер РАО», сообщает «Коммерсантъ-Уфа».
В Уфе запустилась Затонская ТЭЦ. Промышленную эксплуатацию начало «Интер РАО», сообщает «Коммерсантъ-Уфа».
Строительство объекта было начато еще в 2008 году, а в 2010 было заморожено
Ранее ГорОбзор.ру писал, что в микрорайоне Затон после ввода ТЭЦ № 5 может быть построено более 6 млн квадратных метров жилья. Проектная электрическая мощность новой станции 440 мегаватт, тепловая — 290 гигакалорий в час.
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