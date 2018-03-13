В Уфе официально запустили Затонскую ТЭЦ‍

Строительство объекта было начато еще в 2008 году, а в 2010 было заморожено из-за отсутствия гарантий возврата вложений. В 2012 стройка была возобновлена. Председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук сообщил, что стоимость проекта превысила 22 млрд рублей. Он также отметил, что в Башкирии крупные электростанции не вводились в эксплуатацию с 70-х годов.