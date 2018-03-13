Богатые и партизаны. Почему обеспеченные россияне — лидеры по долгам за ЖКУ

Источник: РИА "Новости"

Летом 2017 года 45-летняя москвичка Елена (просила не называть свою фамилию) вернулась в свою квартиру в Южнопортовом районе столицы после длительного отъезда и обнаружила, что она должна 52 тысячи рублей (920 долларов) за жилищно-коммунальные услуги.

Елена — продавец в газетном киоске. Всю сумму сразу она выплатить не смогла, поэтому попыталась договориться с управляющей компанией о рассрочке.

В течение двух недель она ежедневно с открытия до закрытия проводила время в офисе управляющей компании (УК), пытаясь добиться рассрочки. Ее она не получила.

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В итоге она обратилась в суд с требованием рассрочки, а ее управляющая компания подала встречный иск. Спустя несколько месяцев судебной волокиты Елена фактически добилась своего. Хотя суд и удовлетворил иск УК, он установил график платежей, фактически предоставив рассрочку. Эту историю Би-би-си рассказал адвокат москвички Артем Никитушкин, специализирующийся на жилищных вопросах.

Другой случай произошел в Мурманске, где УК подала иск на 60 тысяч рублей к семье за долги за горячую воду и отопление. Ответчики предоставили суду письменное объяснение, что не платили за тепло, потому что батареи были ими срезаны. Но суд встал на сторону коммунальщиков.

В том же городе из-за долгов по ЖКУ приставы арестовали черного пуделя, стоимость которого сами же оценили в 1 тысячу рублей. Под арест также попали диван за 10 тысяч рублей и телевизор за 5 тысяч.

Источник: Русская служба Би-би-си

Только в январе 2018 года российские судебные приставы возбудили более 315 тысяч дел о взыскании коммунальных долгов на общую сумму 7,8 млрд рублей. Растет и число судебных дел, свидетельствует статистика службы судебных приставов.

О росте числа дел по взысканию платежей за ЖКУ писали «Ведомости» со ссылкой на Верховный суд.

Источник: Русская служба Би-би-си

Почему так происходит?

Самое простое объяснение причины роста долгов — последствия кризиса. Реальные доходы населения падают четыре года подряд, а тарифы на коммунальные услуги растут. По данным РАНХиГС, в зоне риска сейчас неполные, многодетные и молодые семьи, а также одинокие пенсионеры.

Многие все же пытаются платить, иногда даже отказываясь от товаров первой необходимости, а поэтому средняя сумма долга сокращается. Александр Тропин глава юротдела Мурманской ТЭЦ

Однако, по данным коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн», доля малообеспеченных должников не превышает 26%, временно безработных — 15%.

Половина должников — это обеспеченные люди. Они, по данным «Секвойи», не платят из-за забывчивости. Это касается владельцев двух и более квартир, живущих в крупных городах. Часто долги скапливаются по инвестиционным квартирам.

Портреты неплательщиков*

25−33 тысячи рублей — средний долг женатого мужчины 40−45 лет со средним или среднеспециальным образованием

30 тысяч рублей — средний долг разведенной женщины 45 лет. Часто она одна воспитывает ребенка.

26% примерная доля малообеспеченных должников

15% доля временно безработных граждан

51% доля обеспеченных и среднеобеспеченных людей

*Sequoia Credit Consolidation

Часто неплательщиками оказываются те, кто уехал из провинции на заработки в крупные города. Их пустующая квартира постепенно обрастает долгами.

«Партизаны»

Есть в России ещё одно социальное явление — не платить из-за общественной позиции. В «Фейсбуке» есть группа «Как не платить за капремонт». В ней состоят более 10 тысяч человек. Ее модератор Мила Серова называет себя координатором акции гражданского неповиновения «Не плати на транзитные счета жуликам». Участников группы Серова называет «партизанами».

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По словам Серовой, в коммунальных платежках указан не расчетный счет управляющей компании, а транзитный счет банка ВТБ, через который проходят расчеты. Эту схему Серова считает непрозрачной, так как, по ее словам, «не ясно, куда идут деньги с транзитного счета».

Русская служба Би-би-си направила запрос в ВТБ, ответа пока не получила.

Участники группы платят напрямую на расчетные счета УК.

Так, жительница Зеленограда Ирина Шишкина не согласна платить за капремонт, антенну и домофон и вычитает соответствующую сумму из платежной квитанции. Остальные средства она перечисляет на расчетный счет местной УК.

В июне 2017 года управляющая компания подала в суд на Шишкину. Ответчица написала возражение, и дело было улажено, но затем УК снова подала в суд. Компания потребовала погасить долг в 38 тысяч рублей, который, по ее мнению, накопился за полтора года, а также выплатить пеню и госпошлины. При этом коммунальщики были готовы вернуть Шишкиной сумму, которую та уже перечислила на их счет.

По этому делу состоялось восемь заседаний по семь часов каждое. В итоге суд встал на сторону УК. Шишкина собирается обжаловать это решение в Мосгорсуде.

Серова рассказала Би-би-си, что у «партизан» есть как минимум два дела в стадии апелляции (включая Шишкину) и еще один иск, который будет рассмотрен в марте.

В 2017 году резко выросло число исков по взысканию задолженности по ЖКУ | Источник: РИА "Новости"

По ее словам было 8 заседаний, некоторых из которых длились по 7 часов. В конце суд встал на сторону УК. Но Шишкина собирается обжаловать это решение и идти вплоть до Мосгорсуда.

Серова рассказал Би-би-си, что у «партизан» есть как минимум два дела в стадии апелляции (включая Шишкину) и еще один судебный иск, будет рассмотрен в марте.

Почему УК подает в суд?

Зачастую управляющая компания вынуждена списывать задолженность, так как «взыскать с должника нечего», рассказал Би-би-си руководитель ГБУ «Жилищник Марфино» Игорь Егоркин.

При этом расплачиваться с поставщиками услуг приходится самой управляющей компании — иначе на неё могут подать в суд, объяснил Би-би-си на условиях анонимности бывший замдиректора одной из столичных УК. Для компании это может обернуться банкротством.

С чем сталкиваются должники?

Сначала компания три месяца пытается получить деньги: шлет заказные письма, затем подключает коллекторов. Должник получает смс-сообщения, ему звонят менеджеры колл-центров, рассказывает зампред правления коллекторского агентства «Сентинел Кредит Менеджмент» Александр Савинов.

Если плательщик игнорирует эти сообщения, некоторые коллекторы вывешивают «обезличенный список должников ЖКХ в подъездах домов», добавляет он,

Не всегда коллекторы используют мягкие способы воздействия. В 2016—2017 годах произошли несколько скандалов — в Екатеринбурге коллекторы заблокировали в квартире малолетнего ребенка, в Карелии угрожали взорвать детский сад.

Если долг взыскать не удается, УК подает в суд. По словам бывшего сотрудника московской УК, суды «не очень выгодны» — процесс длится долго, приставы не всегда работают так быстро, как хотелось бы управляющим компаниям. А деньги нужны сейчас.

Если суд выносит решение в пользу УК, за дело берутся приставы. Они, по словам юриста Александра Тропина, могут заблокировать счет в банке или наложить ограничения на зарплату, а также арестовать имущество. Приставы могут продать жилье, но только в том случае, если у человека оно не единственное или он прописан в другом месте, перечисляет Тропин.