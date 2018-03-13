ЦБ решил реформировать регулирование залогов
Регулятор решил кардинально пересмотреть подход к оценке залогов по кредитам с целью уменьшить резервы банков на возможные потери.
Регулятор решил кардинально пересмотреть подход к оценке залогов по кредитам с целью уменьшить резервы банков на возможные потери.
В ЦБ считают, что банки начали функционировать «по типу ломбарда», что не обеспечивает должного уровня их устойчивости, создают «видимость наличия ликвидного залога» и манипулируют их стоимостью. Реформа, которую предполагается провести в несколько этапов, призвана лишить банки возможности выводить залоги и злоупотреблять обеспечением для снижения резервов.
Во вторник, 13 марта, ЦБ опубликовал доклад «О совершенствовании регулирования залогового обеспечения» и вынес его тезисы на обсуждение участниками рынка. Комментарии и предложения к докладу принимаются в течение месяца, а завершить консультации с банковским сообществом ЦБ планирует к лету.
Регулятор озаботился тем, что, выдавая кредиты под обеспечение, банки часто уделяют большее внимание оценке именно залога, а не кредитного качества контрагента. Само по себе обеспечение не является гарантией возврата кредитных средств, а реализовать залог, притом по адекватной цене, далеко не всегда возможно. В рамках реформы регулятор планирует решить проблему вывода активов, в том числе имущества и ценных бумаг, принятых в залоговое обеспечение банками.
Там подчеркивается, что банки создают видимость наличия ликвидного залога, реально обратить взыскание на который невозможно.
«Это мы все уже видели и видим сейчас, по факту это происходит: это не банковская деятельность, это деятельность паевых инвестиционных фондов, промышленных холдингов и так далее», — передал «Интерфакс» слова зампреда ЦБ Василия Поздышева.
В докладе ЦБ «излагает свое видение начала системной реформы регулирования залогового обеспечения».
Так, на первом этапе реформы ЦБ предполагает изменить подходы к формированию банками резервов на возможные потери с учетом залогов, поделив их на три категории качества (сейчас — две категории). В третью категорию предлагается перенести наименее ликвидные залоги с максимальным дисконтном: банки для уменьшения размера формируемых резервов смогут использовать только 20% стоимости такого обеспечения.
Объем резерва на возможные потери банков, уменьшенный в связи с наличием залога, в целом по банковскому сектору на 1 января 2018 года составил 0,9 трлн руб., или 13,6% от величины общего расчетного резерва на возможные потери, указано в докладе. В целом расчетный резерв на возможные потери по активам, оцениваемым на индивидуальной основе, составил 6,4 трлн руб. Кроме того, у большого количества банков показатель, характеризующий отношение резервов, покрытых залогом, к расчетным резервам на возможные потери, превышает 50%. Исключение стоимости обеспечения из расчета, требуемого для формирования резерва и нормативов достаточности капитала, привело бы к снижению таких показателей на один процентный пункт. Для ряда банков подобная корректировка может оказать критическое влияние на оценку их финансовой устойчивости, и это свидетельствует о том, что обеспечение часто играет ключевую роль в создании видимости финансовой устойчивости банка, указано в материалах ЦБ.
На втором этапе (через
У ЦБ есть право ограничивать и запрещать только банковские операции, а операции с залогом банковской операцией не являются. Поэтому мы не можем сейчас запретить банку, который находится под риском, взять и добровольно отказаться от всех залогов.
В качестве примера незаконных операций с залогами господин Поздышев приводит в пример Татфондбанк. Так, по данным Следственного комитета (СУ СКР по Татарстану), за два месяца до отзыва лицензии менеджмент Татфондбанка принял решение о выводе находящегося в залоге по кредитным договорам имущества ООО «Весна» путем подписания договора о залоге акций с НО «Государственный жилищный фонд» на сумму более 1,2 млрд руб. и соглашения о расторжении договора о залоге акций. На момент вывода залогового имущества НО «Государственный жилищный фонд» задолженность ООО «Весна» по кредитным договорам с Татфондбанком составила более 674 млн руб. В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО «Весна». Данные операции причинили имущественный вред АСВ и кредиторам банка на сумму более 1,2 млрд руб.
Ранее на проблему залогов в российских банках обращала внимание председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Залоговое кредитование не должно являться преобладающим способом кредитования в российской банковской системе, заявляла она в рамках своего выступления на Международном финансовом конгрессе в
Проблема возникает, когда накануне краха через залоговую массу выводятся активы. И даже при наложенных на банк ограничениях и запретах у менеджеров и собственников есть возможность вывода активов через договоры залога.
ЦБ будет добиваться права ограничивать не только банковские операции в рамках мер надзорного воздействия, но и операции с залогами, подчеркивала она.
ЦБ предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение указанных запретов и публиковать информацию о введении таких запретов для предотвращения операций и сделок в обход введенных регулятором мер.
Юлия Полякова, Мария Сарычева
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