ЦБ решил реформировать регулирование залогов

Источник: Reuters

В ЦБ считают, что банки начали функционировать «по типу ломбарда», что не обеспечивает должного уровня их устойчивости, создают «видимость наличия ликвидного залога» и манипулируют их стоимостью. Реформа, которую предполагается провести в несколько этапов, призвана лишить банки возможности выводить залоги и злоупотреблять обеспечением для снижения резервов.

Во вторник, 13 марта, ЦБ опубликовал доклад «О совершенствовании регулирования залогового обеспечения» и вынес его тезисы на обсуждение участниками рынка. Комментарии и предложения к докладу принимаются в течение месяца, а завершить консультации с банковским сообществом ЦБ планирует к лету.

Регулятор озаботился тем, что, выдавая кредиты под обеспечение, банки часто уделяют большее внимание оценке именно залога, а не кредитного качества контрагента. Само по себе обеспечение не является гарантией возврата кредитных средств, а реализовать залог, притом по адекватной цене, далеко не всегда возможно. В рамках реформы регулятор планирует решить проблему вывода активов, в том числе имущества и ценных бумаг, принятых в залоговое обеспечение банками.

«Банковский сектор, основанный на принципе кредитования под залоговое обеспечение, по сути дела, начинает функционировать по типу ломбарда, что не отвечает современным вызовам и не обеспечивает необходимого уровня устойчивости кредитных организаций», — указано в материалах регулятора.

Там подчеркивается, что банки создают видимость наличия ликвидного залога, реально обратить взыскание на который невозможно.

«Это мы все уже видели и видим сейчас, по факту это происходит: это не банковская деятельность, это деятельность паевых инвестиционных фондов, промышленных холдингов и так далее», — передал «Интерфакс» слова зампреда ЦБ Василия Поздышева.

В докладе ЦБ «излагает свое видение начала системной реформы регулирования залогового обеспечения».

Читайте также АСВ востребовало вклады

Так, на первом этапе реформы ЦБ предполагает изменить подходы к формированию банками резервов на возможные потери с учетом залогов, поделив их на три категории качества (сейчас — две категории). В третью категорию предлагается перенести наименее ликвидные залоги с максимальным дисконтном: банки для уменьшения размера формируемых резервов смогут использовать только 20% стоимости такого обеспечения.

Объем резерва на возможные потери банков, уменьшенный в связи с наличием залога, в целом по банковскому сектору на 1 января 2018 года составил 0,9 трлн руб., или 13,6% от величины общего расчетного резерва на возможные потери, указано в докладе. В целом расчетный резерв на возможные потери по активам, оцениваемым на индивидуальной основе, составил 6,4 трлн руб. Кроме того, у большого количества банков показатель, характеризующий отношение резервов, покрытых залогом, к расчетным резервам на возможные потери, превышает 50%. Исключение стоимости обеспечения из расчета, требуемого для формирования резерва и нормативов достаточности капитала, привело бы к снижению таких показателей на один процентный пункт. Для ряда банков подобная корректировка может оказать критическое влияние на оценку их финансовой устойчивости, и это свидетельствует о том, что обеспечение часто играет ключевую роль в создании видимости финансовой устойчивости банка, указано в материалах ЦБ.

На втором этапе (через три-пять лет) предполагается разработать механизм применения новой для банков меры надзорного реагирования — введения запретов на изменение и прекращение договоров об обеспечении. Рассматривается также возможность введения правила о получении обязательного согласия ЦБ на учет залогового обеспечения при формировании резерва.

У ЦБ есть право ограничивать и запрещать только банковские операции, а операции с залогом банковской операцией не являются. Поэтому мы не можем сейчас запретить банку, который находится под риском, взять и добровольно отказаться от всех залогов. Василий Поздышев зампред ЦБ

В качестве примера незаконных операций с залогами господин Поздышев приводит в пример Татфондбанк. Так, по данным Следственного комитета (СУ СКР по Татарстану), за два месяца до отзыва лицензии менеджмент Татфондбанка принял решение о выводе находящегося в залоге по кредитным договорам имущества ООО «Весна» путем подписания договора о залоге акций с НО «Государственный жилищный фонд» на сумму более 1,2 млрд руб. и соглашения о расторжении договора о залоге акций. На момент вывода залогового имущества НО «Государственный жилищный фонд» задолженность ООО «Весна» по кредитным договорам с Татфондбанком составила более 674 млн руб. В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО «Весна». Данные операции причинили имущественный вред АСВ и кредиторам банка на сумму более 1,2 млрд руб.

Ранее на проблему залогов в российских банках обращала внимание председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Залоговое кредитование не должно являться преобладающим способом кредитования в российской банковской системе, заявляла она в рамках своего выступления на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге в июле 2017 года. Многие банки, выдавая кредит, сразу рассчитывают на реализацию залога как на источник погашения кредита, иногда даже выдавая кредиты предбанкротным предприятиям. При этом залоговая масса может быть использована для снижения суммы резервов на возможные потери, многие залоги же низколиквидны, а их стоимость часто завышается.

Проблема возникает, когда накануне краха через залоговую массу выводятся активы. И даже при наложенных на банк ограничениях и запретах у менеджеров и собственников есть возможность вывода активов через договоры залога. Эльвира Набиуллина председатель ЦБ РФ

ЦБ будет добиваться права ограничивать не только банковские операции в рамках мер надзорного воздействия, но и операции с залогами, подчеркивала она.

ЦБ предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение указанных запретов и публиковать информацию о введении таких запретов для предотвращения операций и сделок в обход введенных регулятором мер.