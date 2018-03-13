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18:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Депутаты калининградской облдумы потратят 9,1 млн рублей на служебные машины

Калининградская облдума выделила 9,1 млн рублей на служебные машины для депутатов. Сообщение о проведении аукциона на оказание автотранспортных услуг опубликовано на официальном сайте госзакупок.

Источник: Комсомольская правда

Согласно техзаданию, региональному парламенту требуется 10 автомобилей с водителями, которые будут оказывать народным избранникам автотранспортные услуги. Депутаты в течение девяти месяцев 2018 года могут вызывать служебные автомобили, чтобы передвигаться по Калининграду, по Калининградской области, а также выезжать на территорию России и стран Европы.

Водители служебных машин для депутатов должны проходить ежедневное предрейсовое медицинское освидетельствование, а также иметь опрятный внешний вид. Летом они должны обязательно носить брюки и светлую рубашку, а зимой — костюм.

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