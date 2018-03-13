Депутаты калининградской облдумы потратят 9,1 млн рублей на служебные машины

Согласно техзаданию, региональному парламенту требуется 10 автомобилей с водителями, которые будут оказывать народным избранникам автотранспортные услуги. Депутаты в течение девяти месяцев 2018 года могут вызывать служебные автомобили, чтобы передвигаться по Калининграду, по Калининградской области, а также выезжать на территорию России и стран Европы.