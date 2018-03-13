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17:56 (мск), источник: "Российская газета"

В Калининградской ОЭЗ появилось 13 новых резидентов

С тех пор, как в Калининградской области начали действовать новые льготы особой экономической зоны, прошло два с половиной месяца. За это время в качестве резидентов ОЭЗ зарегистрировались 13 компаний, которые обязались инвестировать в экономику региона 6,3 миллиарда рублей.

Заявок было еще больше, но в некоторых случаях документы отправились на доработку. Как поясняют калининградские власти и налоговики, на льготы могут претендовать только инициаторы новых инвестиционных проектов. Однако преференции пытались получить и предприниматели, зарегистрировавшие новые фирмы и продавшие «дочкам» имущество старых компаний.

Речь идет о так называемом «новом законе» о Калининградской области — поправках в ФЗ о калининградской ОЭЗ и в Налоговый кодекс РФ, вступивших в силу в начале текущего года. Благодаря одной из новелл вновь зарегистрированные резиденты особой экономической зоны смогут получить скидки при уплате страховых взносов. Они будут отчислять в фонды пенсионного, медицинского и социального страхования всего 7,6 процента от зарплаты своих сотрудников вместо 30 процентов. Правда, преференции распространяются только на вновь созданные рабочие места.

13 инвесторов, которые уже получили статус резидентов ОЭЗ, готовы трудоустроить 1,4 тысячи человек. Из них льготы по социальным отчислениям будут действовать в отношении 950 рабочих мест. Остальные 450 вакансий не являются новыми — эти сотрудники и раньше работали на предприятиях инвесторов, просто теперь они будут участвовать в реализации других инвестпроектов.

— В списке резидентов, зарегистрированных после 1 января 2018 года, находятся сельскохозяйственные организации, производители муки, консервной продукции, детского питания, — рассказал вице-премьер областного правительства Александр Шендерюк-Жидков на пресс-конференции, которая прошла в редакции калининградского филиала «Российской газеты». — Отдельно стоит отметить очень интересное предприятие, которые выпускает трубы для атомной промышленности.

Однако есть и примеры, когда предприниматели пытаются получить льготы, просто сменив наименование юридического лица. Так поступила, к примеру, организация, которая давно работает в Калининградской области и осуществляет два вида деятельности.

— В конце прошлого года по одному из видов деятельности создается общество с ограниченной ответственностью с новым названием, — делится информацией руководитель калининградского УФНС Ирина Сорокина. — Директором этой организации становится рядовой сотрудник первичного предприятия. Старая компания продает новой структуре оборудование практически за копейки. А потом нам пытаются доказать, что появилась новая организация, реализующая новый инвестиционный проект. Мы запросили дополнительную информацию и пока не согласовали эту заявку.

Эксперты, впрочем, отмечают: стремление действующих калининградских предприятий получить преференции, которые распространяются только на новых инвесторов, вполне обоснованно. Ведь они оказались в неравном положении с компаниями, запланировавшими свои инвестиции после 1 января 2018 года.

Кстати, в изначальном варианте «нового закона» о Калининградской области ставка отчислений в соцфонды снижалась для всех работодателей региона, которые платят своим сотрудникам среднюю зарплату не ниже пяти федеральных МРОТ. Но в ходе согласований документа с федеральными министерствами и ведомствами страховые преференции сохранили лишь для вновь зарегистрированных инвесторов особой зоны. Предполагается, что это позволит минимизировать выпадающие доходы социальных фондов.

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