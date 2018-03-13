Более 23 млн. рублей заплатил должник из Нижнего Новгорода

В Нижегородской области привлекли по статье очень предприимчивого бизнесмена. Мужчина, чья фирма занимается производством алкогольной продукции, несколько лет не платил налоги. У него для этого даже целая схема была разработана.

— С 2013 по 2015 годы директор этого предприятия создал фиктивный документооборот с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения, — сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. — Для получения необоснованной налоговой выгоды предприятием заявлены неправомерные вычеты по налогу на добавленную стоимость. Всего предприятие уклонилось от уплаты налогов в бюджет государства на общую сумму более 23 миллиона рублей.

В итоге после возбуждения уголовного дела эту сумму предпринимателю все же пришлось вернуть, в том числе: доначисленные налоги, пени и штраф.