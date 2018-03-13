Более 23 млн. рублей заплатил должник из Нижнего Новгорода
Уголовное дело в отношении его фирмы прекращено.
Уголовное дело в отношении его фирмы прекращено.
В Нижегородской области привлекли по статье очень предприимчивого бизнесмена. Мужчина, чья фирма занимается производством алкогольной продукции, несколько лет не платил налоги. У него для этого даже целая схема была разработана.
— С 2013 по 2015 годы директор этого предприятия создал фиктивный документооборот с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения, — сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. — Для получения необоснованной налоговой выгоды предприятием заявлены неправомерные вычеты по налогу на добавленную стоимость. Всего предприятие уклонилось от уплаты налогов в бюджет государства на общую сумму более 23 миллиона рублей.
В итоге после возбуждения уголовного дела эту сумму предпринимателю все же пришлось вернуть, в том числе: доначисленные налоги, пени и штраф.
По результатам расследования принято решение о прекращении уголовного дела в связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе РФ в результате преступления.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.