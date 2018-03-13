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21:31 (мск), источник: Podrobno.uz

За долги ответишь: Генпрокуратура получит всю информацию об имуществе и деньгах должников

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане появится единая система межведомственного электронного взаимодействия по вопросам взыскания задолженностей, сообщает корреспондент со ссылкой на постановление главы государства.

Источник: Reuters

Создание новой системы вызвано тем, что сегодня в результате бюрократии и отсутствия налаженной системы взаимодействия между госорганами и финансовыми, а также другими учреждениями многим должникам удается не только уходить от ответственности, но и влезать в новые долги, а также выезжать из страны, уходя от ответственности.

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Система будет создана при Бюро принудительного исполнения Генеральной прокуратуры Узбекистана до 1 сентября 2018 года.

Ее главная задача — организовать оперативный обмен информацией между бюро и государственными органами, банковскими учреждениями и иными организациями при розыске должников-физических лиц и их имущества, а также детей, подлежащих отобранию.

Кроме того, она будет отвечать за отправку и получение постановлений, поручений, указаний, уведомлений и иных извещений государственных исполнителей, направляемых соответствующим государственным органам, банковским учреждениям и иным организациям в виде электронного документа, а также ответов на них.

По мнению разработчиков, ввод системы позволит своевременно применять ограничительные меры в отношении должников, уклоняющихся от исполнения судебных актов и актов иных органов, включая их имущество и имущественных прав.

Напомним, что в Узбекистане с 1 мая 2018 года будет запущена общедоступная электронная база данных должников за коммунальные услуги. Физическим и юридическим лицам, включенным в базу данных, будет запрещено совершать крупные сделки, получать отдельные виды финансово-кредитных, а также государственных услуг.

Самый интригующий и не совсем понятный пункт — запрет на пользование услугами международных пассажирских перевозок. Под запрет попадет покупка билетов на самолеты, международные поезда и автобусные рейсы. При этом пока непонятно, смогут ли должники выезжать из страны на собственной машине.

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 За долги ответишь: Генпрокуратура получит всю информацию об имуществе и деньгах должников
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