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19:56 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Совкомбанк и Росевробанк сливаются

Собственники двух крупных банков — Совкомбанка и Росевробанка — договорились о слиянии двух кредитных организаций. После объединения активы группы составят более 1 трлн руб. Руководство полагает, что клиенты обоих банков выиграют от сделки: увеличится география присутствия кредитных организаций и расширится продуктовая линейка.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Акционеры Совкомбанка и Росевробанка достигли принципиальной договоренности о слиянии двух банков, сообщается в совместном релизе кредитных организаций. К имеющимся 45% акций Совкомбанк приобретает у REG Holding (объединяет российских акционеров организации) еще не менее 35% Росевробанка. Председатель правления Росевробанка Илья Бродский конвертирует большую часть своих акций в акции объединенного банка и войдет в его руководство, в том числе в наблюдательный совет банка.

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Совкомбанк впервые вошел в акционерный капитал Росевробанка в сентябре 2015 года, приобретя 9,48% акций.

В октябре 2017 года общая доля принадлежащих ПАО «Совкомбанк» акций этой кредитной организации составила уже 29%. Сообщалось, что свою долю в капитале кредитной организации сократил REG Holding. В ноябре того же года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила заявку Совкомбанка на приобретение еще 16,7% акций Росевробанка, принадлежащих двум акционерам — Европейскому банку реконструкции и развития (11%) и немецкому инвестиционному фонду DEG (5,7%). Сделка по выкупу доли DEG была закрыта в конце декабря, доли ЕБРР — в конце января 2018 года доля кредитной организации в капитале Росевробанка, таким образом, составила 45%. Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев сообщал тогда, что обсуждается возможность слияния двух банков.

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После проведения сделки активы объединенной банковской группы составят более 1 трлн руб., капитал превысит 100 млрд руб. До конца 2018 года банки продолжат самостоятельную работу без существенных организационных изменений. «После слияния клиенты Росевробанка получат доступ к более широкой географии за счет присутствия Совкомбанка более чем в тысяче городов и населенных пунктов по всей России, а клиенты корпоративного блока Совкомбанка получат более широкую продуктовую линейку и высококачественные сервисы, традиционно являющиеся сильной стороной Росевробанка», — цитируется в сообщении кредитных организаций заявление господина Гусева.

Совкомбанк входит в топ-20 крупнейших российских банков (активы — 612 млрд руб. по МСФО). РосЕвроБанк входит в число 50 крупнейших банков России по величине активов и в топ-40 по размеру собственного капитала.

Мария Сарычева

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