Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не жмут квартиры, выданные оккупантами?: громкое завершение эфира
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Самые опасные симптомы при беременности
Стало известно, кто возглавит театр после смерти Табакова
Дмитрий Шепелев и отец Жанны Фриске делят ее подарок
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
«Будете стоять на коленях»: в ГД предупредили ЕС про ответ России
Украинский десантник напал на телеведущего Шейнина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Владимир Путин впервые дал комментарий об отравлении Скрипаля
Генерал НАТО о действиях РФ: нет нарушений границ
«Императрица» уже не та: фанаты раскритиковали Ирину Аллегрову
Мороз и Богомолов подогрели слухи о своем разводе
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
20:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Таджикистана не согласовали рейс Пермь-Душанбе

Министерство транспорта России сообщило, что авиационные власти Таджикистана не подтвердили разрешение на полеты по маршруту Пермь-Душанбе российской авиакомпании «Уральские авиалинии».

Источник: AP 2018

«В нарушение международных договоренностей и без предварительного уведомления таджикской стороной не было выдано разрешение на выполнение рейсов. С 12 марта это привело к остановке полетов авиакомпании, что нарушило права пассажиров», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также отмечается, что неподтвержденными остаются и заявки перевозчика по маршрутам Краснодар-Худжанд, Челябинск-Душанбе и Жуковский-Куляб. В министерстве призвали таджикских коллег «соблюдать обязательства, взятые в рамках действующих международных договоренностей».

Обсудить дополнительные вопросы по урегулированию ситуации российские авиационные власти предлагают 22 или 23 марта в Москве. До этого момента Таджикистан просят «выдать необходимые разрешения на полеты “Уральских авиалиний”». При этом «российская сторона оставляет за собой право прибегнуть к зеркальным мерам в отношении таджикского перевозчика», если программы полетов не будут подтверждены.

Летом таджикские власти грозились лишить авиакомпанию «Ямал» прав на полеты в Душанбе и Ходжент. О возобновлении после трехлетнего перерыва авиаперелетов из Перми в Таджикистан сообщалось в январе. «Уральские авиалинии» планировали летать на этом направлении всего месяц.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 На Лубянке может закрыться магазин игрушек
Умер Олег Табаков
Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона
Видео дня. Лес в Бразилии ушел под воду
Скотленд-Ярд назвал смерть соратника Березовского необъяснимой
Как угрозы Терезы Мэй повлияли на фондовый рынок и курс рубля
Как мир отреагировал на обвинение России в отравлении Скрипаля
Путин назвал коррупцию бедой многих регионов России
Украина объявила о бойкоте всех соревнований в России
Спорт
Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники Сборная Украины по биатлону пополнила список команд, отказавшихся от поездки на этап Кубка мира в Тюмени
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь