Власти Таджикистана не согласовали рейс Пермь-Душанбе

«В нарушение международных договоренностей и без предварительного уведомления таджикской стороной не было выдано разрешение на выполнение рейсов. С 12 марта это привело к остановке полетов авиакомпании, что нарушило права пассажиров», — говорится в сообщении на сайте ведомства.



Также отмечается, что неподтвержденными остаются и заявки перевозчика по маршрутам Краснодар-Худжанд, Челябинск-Душанбе и Жуковский-Куляб. В министерстве призвали таджикских коллег «соблюдать обязательства, взятые в рамках действующих международных договоренностей».



Обсудить дополнительные вопросы по урегулированию ситуации российские авиационные власти предлагают 22 или 23 марта в Москве. До этого момента Таджикистан просят «выдать необходимые разрешения на полеты “Уральских авиалиний”». При этом «российская сторона оставляет за собой право прибегнуть к зеркальным мерам в отношении таджикского перевозчика», если программы полетов не будут подтверждены.



Летом таджикские власти грозились лишить авиакомпанию «Ямал» прав на полеты в Душанбе и Ходжент. О возобновлении после трехлетнего перерыва авиаперелетов из Перми в Таджикистан сообщалось в январе. «Уральские авиалинии» планировали летать на этом направлении всего месяц.