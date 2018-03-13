Власти Таджикистана не согласовали рейс Пермь-Душанбе
Министерство транспорта России сообщило, что авиационные власти Таджикистана не подтвердили разрешение на полеты по маршруту
Министерство транспорта России сообщило, что авиационные власти Таджикистана не подтвердили разрешение на полеты по маршруту
«В нарушение международных договоренностей и без предварительного уведомления таджикской стороной не было выдано разрешение на выполнение рейсов. С 12 марта это привело к остановке полетов авиакомпании, что нарушило права пассажиров», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также отмечается, что неподтвержденными остаются и заявки перевозчика по маршрутам
Обсудить дополнительные вопросы по урегулированию ситуации российские авиационные власти предлагают 22 или 23 марта в Москве. До этого момента Таджикистан просят «выдать необходимые разрешения на полеты “Уральских авиалиний”». При этом «российская сторона оставляет за собой право прибегнуть к зеркальным мерам в отношении таджикского перевозчика», если программы полетов не будут подтверждены.
Летом таджикские власти грозились лишить авиакомпанию «Ямал» прав на полеты в Душанбе и Ходжент. О возобновлении после трехлетнего перерыва авиаперелетов из Перми в Таджикистан сообщалось в январе. «Уральские авиалинии» планировали летать на этом направлении всего месяц.
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