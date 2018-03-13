В Башкирии подсчитали вклады населения

Источник: Башинформ

В целом по России вклады физических лиц в кредитных организациях к началу февраля составили 25 571,2 млрд рублей против 26 092,6 млрд, по данным на 1 января этого года.

Всего на территории Башкортостана в настоящее время действует 61 кредитная организация Это, в общей сложности, 1029 банковских подразделений. По количеству банковских подразделений, действующих на территории региона, республика по-прежнему занимает второе место в Приволжском федеральном округе и шестое место — в России.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», объем вкладов населения республики за 2017 год вырос на 8,2% против общероссийских 7,4% и достиг к началу 2018-го 364,6 млрд рублей.

По словам специалистов, в условиях снижения доходности по вкладам постепенно растет интерес населения к инвестициям в ценные бумаги.

Сейчас Башкортостан занимает пятое место в России по количеству открытых населением индивидуальных инвестиционных счетов.