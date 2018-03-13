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20:33 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии подсчитали вклады населения

УФА, 13 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По данным Отделения — Нацбанка по Башкортостану, сумма вкладов населения в кредитных организациях к 1 февраля текущего года составила 357,8 млрд рублей. Темпы роста к началу 2018 года составили 98,1 процента.

Источник: Башинформ

В целом по России вклады физических лиц в кредитных организациях к началу февраля составили 25 571,2 млрд рублей против 26 092,6 млрд, по данным на 1 января этого года.

Всего на территории Башкортостана в настоящее время действует 61 кредитная организация Это, в общей сложности, 1029 банковских подразделений. По количеству банковских подразделений, действующих на территории региона, республика по-прежнему занимает второе место в Приволжском федеральном округе и шестое место — в России.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», объем вкладов населения республики за 2017 год вырос на 8,2% против общероссийских 7,4% и достиг к началу 2018-го 364,6 млрд рублей.

По словам специалистов, в условиях снижения доходности по вкладам постепенно растет интерес населения к инвестициям в ценные бумаги.

Сейчас Башкортостан занимает пятое место в России по количеству открытых населением индивидуальных инвестиционных счетов.

Повышению привлекательности инвестиций в ценные бумаги для населения будет способствовать отмена с начала 2018 года подоходного налога с купонных доходов по корпоративным облигациям, считают эксперты.

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