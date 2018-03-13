Узбекистан упростил вывоз сумов за границу

Источник: Sputnik

Это предусмотрено совместным постановлением Центрального банка и Государственного таможенного комитета.

В частности, теперь физические лица могут не декларировать вывозимую и ввозимую национальную валюту в сумме, не превышающей 50 минимальных размеров заработной платы (1 МРЗП — 172 240 сумов, 50 — 8,6 миллиона сумов). При этом ранее необходимо было декларировать сумму, превышавшую 5 минимальных размеров заработной платы.

Также был упрощен порядок получения разрешения на вывоз национальной валюты сверх суммы в 50 МРЗП. Ранее это разрешение выдавал только Центробанк, теперь этим займутся главные управления регулятора во всех областях страны.

Напомним, что в начале года правительство Узбекистана утвердило новые правила ввоза и вывоза иностранной валюты.

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Теперь пассажир, прибывающий в Узбекистан или вылетающий в другие страны, должен в обязательном порядке задекларировать и предъявить сотруднику таможенного органа наличную валюту, если ее сумма превышает две тысячи долларов.

Соответственно, если сумма в валюте не превышает две тысячи долларов, путешественник может не регистрировать ее или сделать это исключительно по собственному желанию.

Физическим лицам разрешается ввозить валюту на территорию республики в неограниченном количестве. Свободно вывезти из Узбекистана можно до пяти тысяч долларов, задекларировав их на таможне. Вывоз сверх этой суммы осуществляется на основании разрешения Центрального банка для граждан страны.