Кишинев становится для России транзитной авиагаванью

Источник: Sputnik.md

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Ранее пресс-служба Воронежского аэропорта анонсировала открытие рейсов в столицу Молдовы еще с весны 2018 года, но изначальные сроки запуска перелетов сдвинулись.

По данным, опубликованным во вторник пресс-службой Воронежского аэропорта, из Воронежа в Кишинев самолеты будут летать дважды в неделю — утренним рейсом в понедельник и вечерним в пятницу.

Время полета — час 20 минут. В понедельник самолет из Кишинева в Воронеж будет вылетать в 5.40 по местному времени, а обратно — в 8.00, по пятницам — в 19.00 и 21.20 соответственно.

Летать пассажиры будут на лайнерах Airbus A320.