Кишинев становится для России транзитной авиагаванью
КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. С первого июня 2018 года авиакомпания Fly One намерена возобновить регулярные рейсы между Воронежем и Кишиневом.
КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. С первого июня 2018 года авиакомпания Fly One намерена возобновить регулярные рейсы между Воронежем и Кишиневом.
Ранее
По данным, опубликованным во вторник
Время полета — час 20 минут. В понедельник самолет из Кишинева в Воронеж будет вылетать в 5.40 по местному времени, а обратно — в 8.00, по пятницам — в 19.00 и 21.20 соответственно.
Летать пассажиры будут на лайнерах Airbus A320.
Рейс в Кишинев из Воронежа станет возможной частью транзитных полетов в города Европы.
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