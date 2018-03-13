Билеты на поезда «Тулпар-Тальго» подешевеют

Источник: Sputniknews.kz

Скидки в 15−20% будут доступны на поезда по четырем маршрутам:

15% на вагоны класса «Гранд» и «Турист» поезда № 701/702 Астана — Алматы;

15% на вагоны класса «Гранд» и «Турист» поезда № 703/704 Алматы — Петропавловск;

20% на вагоны класса «Турист» поезда № 709/710 Астана — Шымкент;

20% на вагоны класса «Турист» поезда № 89/90 Астана — Кызылорда.

На данные поезда также действует программа динамического тарифного управления. Она предусматривает изменение стоимости проезда в зависимости от даты покупки и спроса на билеты.