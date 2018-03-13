Билеты на поезда «Тулпар-Тальго» подешевеют
АСТАНА, 14 мар — Sputnik. АО «Пассажирские перевозки» объявило о дополнительных весенних скидках на скоростные поезда «Тулпар-Тальго».
АСТАНА, 14 мар — Sputnik. АО «Пассажирские перевозки» объявило о дополнительных весенних скидках на скоростные поезда «Тулпар-Тальго».
Скидки в 15−20% будут доступны на поезда по четырем маршрутам:
На данные поезда также действует программа динамического тарифного управления. Она предусматривает изменение стоимости проезда в зависимости от даты покупки и спроса на билеты.
Пассажир, приобретающий билеты заранее, имеет возможность купить билет по цене ниже базовой до 35%. С учетом новых весенних скидок пассажиры при предварительной покупке билета с 1 апреля могут получить максимальную скидку в более 50 процентов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.