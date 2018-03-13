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13 марта, источник: Sputniknews.kz

Билеты на поезда «Тулпар-Тальго» подешевеют

АСТАНА, 14 мар — Sputnik. АО «Пассажирские перевозки» объявило о дополнительных весенних скидках на скоростные поезда «Тулпар-Тальго».

Источник: Sputniknews.kz

Скидки в 15−20% будут доступны на поезда по четырем маршрутам:

  • 15% на вагоны класса «Гранд» и «Турист» поезда № 701/702 Астана — Алматы;
  • 15% на вагоны класса «Гранд» и «Турист» поезда № 703/704 Алматы — Петропавловск;
  • 20% на вагоны класса «Турист» поезда № 709/710 Астана — Шымкент;
  • 20% на вагоны класса «Турист» поезда № 89/90 Астана — Кызылорда.

На данные поезда также действует программа динамического тарифного управления. Она предусматривает изменение стоимости проезда в зависимости от даты покупки и спроса на билеты.

Пассажир, приобретающий билеты заранее, имеет возможность купить билет по цене ниже базовой до 35%. С учетом новых весенних скидок пассажиры при предварительной покупке билета с 1 апреля могут получить максимальную скидку в более 50 процентов.

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