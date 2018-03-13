Чистый отток капитала из России в январе-феврале вырос в 2,2 раза
Чистый отток капитала из России в
Чистый отток капитала из России в
По данным ЦБ, международные резервы страны в
Февраль стал провальным и с точки зрения оттока иностранных инвестиций из России. За месяц российские фонды потеряли больше $100 млн.
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