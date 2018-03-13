Чистый отток капитала из России в январе-феврале вырос в 2,2 раза

Чистый отток капитала из России в январе-феврале составил $9,8 млрд, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центробанка. Регулятор отмечает, что частный сектор стал вывозить больше капитала в связи с «ростом иностранных активов прочих секторов».