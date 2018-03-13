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13 марта, источник: Коммерсантъ-Новости

Чистый отток капитала из России в январе-феврале вырос в 2,2 раза

Чистый отток капитала из России в январе-феврале составил $9,8 млрд, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центробанка. Регулятор отмечает, что частный сектор стал вывозить больше капитала в связи с «ростом иностранных активов прочих секторов».

ЦБ: $ 56.9359   +0.32 € 70.1564   +0.36 ММВБ: $ 57.0600   +0.18 € 70.6750   +0.55
Источник: Reuters

По данным ЦБ, международные резервы страны в январе-феврале 2018 года увеличились на $23,7 млрд по сравнению с $15,4 млрд за тот же период в прошлом году. Профицит счета текущих операций платежного баланса в январе-феврале составил $20,8 млрд против $14,5 млрд январе-феврале 2017 года.

Февраль стал провальным и с точки зрения оттока иностранных инвестиций из России. За месяц российские фонды потеряли больше $100 млн.

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