Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне больше не будут снимать показания счетчиков - Чибис
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Виторган с женой оставили новорожденную дочь ради спектакля
МИД Эстонии вызвал российского посла и вручил ему ноту
Шэрон Стоун встречается с мужчиной на 20 лет младше нее
Тест: помните ли вы историю «Дяди Степы»Сегодня 105 лет со дня рождения поэта Сергея Михалкова. Он придумал гимн России и первого советского супермена
Не жмут квартиры, выданные оккупантами?: громкое завершение эфира
Стали известны подробности смерти Табакова
Отрезал бы голову: видео конфликта Шейнина с бойцом АТО
«Кинжал» ужаснул западные СМИ
Путин может "разрушить карьеру" журналистки из США – СМИ
Путин об ответе РФ на удар: будет катастрофа
Собчак предвосхитила новый тренд на аксессуары для подбородка
Шэрон Стоун встречается с мужчиной на 20 лет младше нее
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
СМИ нашли провокационную переписку главы штаба Собчак
На Украине жених продал почку ради свадьбы и умер
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
07:37 (мск), источник: Ежедневник.by

Почти половина молодых белорусов хотят работать за границей

Около половины молодых людей в возрасте 17−21 года хотят работать за границей. Эксперты уверены, что эти данные говорят о том, что система белорусского образования требует серьезных преобразований.

Источник: Ежедневник.by

В Минске были обнародованы итоги социологического исследования, направленного на выявление слабых мест современной системы среднего образования. Исследование проводилось Исследовательским центром ИПМ. На вопросы анкеты ответили 1 тысяча человек от 17 лет до 21 года, которые получили или продолжают получать среднее образование.

Наиболее интересна — информатика, наименее — белорусский язык

Например, в результате исследования выяснилось, что наибольший интерес среди учеников средних учебных заведений вызывают такие предметы, как информатика, физическая культура и здоровье, также медицинская подготовка.

Читайте также
Зарплату будто и не получал: как живут студенты, которые сами платят за учебу

При этом наименьшим интересом среди респондентов пользуются белорусский язык, черчение и белорусская литература, что, по мнению экспертов, указывает на необходимость пересмотра программ и подходов к обучению данным предметам.

А вот первую пятерку рейтинга важнейших школьных предметов открывают иностранные языки. Также в списке самых важных школьных предметов, по мнению респондентов, оказались русский язык, математика, информатика, и, что интересно, медицинская подготовка.

В ходе исследования также была определена оценка респондентами качества школьного образования относительно такого параметра, как достаточность школьных знаний для поступления в вуз.

Исследователи обращают внимание, что по данному вопросу мнения разделились примерно пополам. Хуже всех достаточность знаний оценили выпускники гимназий. Значительно лучше — выпускники лицеев и колледжей.

Читайте также
Белорусский язык расширяет сферу своего применения — Лукашанец

Отвечая на вопрос: «Какие из предметов пригодились после окончания среднего учебного заведения», большинство участников опроса назвало русский язык (53,7%). Белорусский язык оказался нужным лишь 16,1%выпускников, математику отметили и вовсе 7,6% опрошенных. Остальные предметы, судя по полученным данным, почти совсем не пригодились.

Сколько готовы уехать работать за границу?

Согласно результатам исследования также выяснилось, что в настоящее время представители молодого поколения при выборе работы ставят на первое место возможность получать хороший заработок. Далее по значимости следует интерес в работе. Такой фактор, как желание приносить пользу обществу, людям, опрошенные указали как наименее важное требование к работе.

Исследователи отмечают, что важным показателем при анализе рынка труда также являются миграционные установки потенциальной рабочей силы. И как показал опрос, почти половина респондентов готова работать за рубежом при более выгодных условиях, а почти пятая часть уедет работать за границу при первой возможности. Такой уровень намерений покинуть страну, по мнению экспертов, можно считать достаточно высоким.

Примечательно, что среди тех, кто готов уехать за границу при более выгодных условиях, доля респондентов с отличными оценками составляет 59% и 48,5% — с хорошими. То есть, получается, что отечественный рынок труда становится недостаточно привлекательным для самых важных и успешных категорий выпускников средних учебных заведений.

Основная проблема — актуализация

Резюмируя итоги исследования, социолог Исследовательского центра ИПМ Дарья Урбан пояснила, что, по мнению ряда экспертов, система среднего образования нуждается в серьезном преобразовании.

Среди основных проблем среднего образования социолог выделила, в первую очередь, его неактуальность и то, что оно не отвечает запросам рынка труда.

«Мир развивается очень быстро, многое устаревает. При такой активной динамике устаревшая модель передачи знаний не работает. По мнению учителей, с которыми мне приходилось общаться в ходе исследования, самый главный навык, который может дать сегодня школа, — это умение учиться, иными словами, не зубрить материал, не запоминать информацию, а уметь ее найти и правильно использовать. А это как раз белорусские школьники и не получают», — сказала она.

Дарья Урбан также обратила внимание на еще один важный момент: на взгляд экспертов, нынешняя система оценок провоцирует боязнь ошибок.

«Как показало исследование, ребенок сегодня знает, что если он получит плохую оценку, за этим последуют санкции: его могут отругать родители и т.д., — отметила исследователь. — Далее этот ребенок, уже, будучи взрослым, выходит на рынок труда, где он продолжает вести себя по накатанной схеме, то есть боится делать ошибки».

«Боязнь совершать ошибки в последующем порождает не самых эффективных участников рынка труда. Такие люди, как правило, не проявляют творческой инициативы, не генерируют новые идеи и т.п., что в свою очередь сказывается негативно и на экономике», — резюмировала Дарья Урбан.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Как чиновники обманывают президента и "разводят" страну на деньги
Посольство РФ потребовало от Британии объяснить угрозы кибератак
Умер физик Стивен Хокинг
США отказались считать «Кинжал» гиперзвуковым оружием
Видео дня. Лес в Бразилии ушел под воду
Пентагон: Российские ЗРК в Сирии мешают доминированию США
В «кокаиновом деле» нашли российского керлингиста и латвийцев
Миллер назвал причины и сроки разрыва всех контрактов с Украиной
Спорт
Украина бойкотирует Тюмень, так решили чиновники Сборная Украины по биатлону пополнила список команд, отказавшихся от поездки на этап Кубка мира в Тюмени
Авто
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4 Мировой дебют нового, пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автомобильной выставке в Нью-Йорке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 подешевел до официального старта продаж Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что флагман можно заказать почти на 10% дешевле РРЦ
Кино
Михалков, Боярская, Безруков и другие скорбят по Табакову Коллеги и друзья вспоминают легендарного артиста и выражают свои соболезнования
Недвижимость
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Названы самые опасные города мира
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Младший сын Олега Табакова тяжело переживает утрату Стали известны дата и место прощания с народным артистом.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь