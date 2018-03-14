Главгосэкспертиза утвердила проект нового терминала в аэропорту Хабаровска

Источник: Reuters

Специалисты сделали вывод, что проект соответствует техническим требованиям и документации работ по изучению свойств грунтов и среды для устойчивости сооружения. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Работы по модернизации, реконструкции и созданию новых объектов аэропорта проведут до 2030 года. Появится новый международный терминал, его пропускная способность увеличится до 350 пассажиров в час.

В старом здании сделают перепланировку и пристроят к нему новое со стороны привокзальной площади. В результате реконструкции общая площадь объекта увеличится до 8860 квадратных метров. Также частично демонтируют крыльцо и ограждающие конструкции, перегородки на первом и втором этажах, лестничные марши, по всему периметру демонтируют навесные ограждающие панели. После основных работ благоустроят территории рядом с терминалом. На время реконструкции международный терминал продолжит работу: обслуживание пассажиров будут осуществлять по временной схеме.