Главгосэкспертиза утвердила проект нового терминала в аэропорту Хабаровска

Специалисты сделали вывод, что проект соответствует техническим требованиям и документации работ по изучению свойств грунтов и среды для устойчивости сооружения. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.
Работы по модернизации, реконструкции и созданию новых объектов аэропорта проведут до 2030 года. Появится новый международный терминал, его пропускная способность увеличится до 350 пассажиров в час.
В старом здании сделают перепланировку и пристроят к нему новое со стороны привокзальной площади. В результате реконструкции общая площадь объекта увеличится до 8860 квадратных метров. Также частично демонтируют крыльцо и ограждающие конструкции, перегородки на первом и втором этажах, лестничные марши, по всему периметру демонтируют навесные ограждающие панели. После основных работ благоустроят территории рядом с терминалом. На время реконструкции международный терминал продолжит работу: обслуживание пассажиров будут осуществлять по временной схеме.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», официальным стартом проектных работ стало подписание соглашения об осуществлении деятельности в ТОСЭР «Хабаровск» между Корпорацией развития Дальнего Востока и АО «Международный аэропорт Хабаровск» в марте 2016 года. Позже проект получил одобрение федеральных властей. А в мае прошлого года стало известно, что инвестиции на строительство выделили японские инвесторы во главе с Sojits Corporation. Реконструкцию начнут летом этого года.
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