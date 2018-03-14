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04:48 (мск), источник: Восток Медиа

Главгосэкспертиза утвердила проект нового терминала в аэропорту Хабаровска

Эксперты Хабаровского филиала Главгосэкспертизы одобрили инженерные изыскания и проектную документацию международного терминала аэропорта Новый. Реконструкция увеличит пропускную способность пассажиров до 350 человек в час и расширит площадь объекта почти на девять тысяч квадратных метров.

Источник: Reuters

Специалисты сделали вывод, что проект соответствует техническим требованиям и документации работ по изучению свойств грунтов и среды для устойчивости сооружения. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Работы по модернизации, реконструкции и созданию новых объектов аэропорта проведут до 2030 года. Появится новый международный терминал, его пропускная способность увеличится до 350 пассажиров в час.

В старом здании сделают перепланировку и пристроят к нему новое со стороны привокзальной площади. В результате реконструкции общая площадь объекта увеличится до 8860 квадратных метров. Также частично демонтируют крыльцо и ограждающие конструкции, перегородки на первом и втором этажах, лестничные марши, по всему периметру демонтируют навесные ограждающие панели. После основных работ благоустроят территории рядом с терминалом. На время реконструкции международный терминал продолжит работу: обслуживание пассажиров будут осуществлять по временной схеме.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», официальным стартом проектных работ стало подписание соглашения об осуществлении деятельности в ТОСЭР «Хабаровск» между Корпорацией развития Дальнего Востока и АО «Международный аэропорт Хабаровск» в марте 2016 года. Позже проект получил одобрение федеральных властей. А в мае прошлого года стало известно, что инвестиции на строительство выделили японские инвесторы во главе с Sojits Corporation. Реконструкцию начнут летом этого года.

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