В Приморье наблюдается снижение производства
Выпуск продукции составил 1436 миллионов рублей за январь 2018.
Выпуск продукции составил 1436 миллионов рублей за январь 2018.
Выпуск продукции сельского хозяйства снизился на 7% по сравнению с прошлым годом. На снижение повлияло сокращение объёмов производства мяса, молока, яиц и овощей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскстат.
Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями за январь 2018 года составил 1436 миллионов рублей, что на 7% меньше января 2017 года. На снижение повлияло сокращение производства мяса во всех категориях хозяйств, молока в хозяйствах населения, яиц в хозяйствах населения и фермерских хозяйствах. Также снизилось производство овощей защищенного грунта в сельхозорганизациях.
Основными производителями молока в январе стали сельскохозяйственные организации (44%), личные подсобные хозяйства населения произвели 35%. Кроме этого, сельскохозяйственные организации являются основными производителями мяса (69%) и яиц (82%).
Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 5% общекраевого объема мяса, 21 — молока, 4% яиц.
По сравнению с прошлым годом расширилась продажа зерновых и зернобобовых культур, сои, молока, картофеля, яиц, скота и птицы. Снизилась — овощей, скота и птицы.
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