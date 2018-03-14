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04:46 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье наблюдается снижение производства

Выпуск продукции составил 1436 миллионов рублей за январь 2018.

Источник: AP 2018

Выпуск продукции сельского хозяйства снизился на 7% по сравнению с прошлым годом. На снижение повлияло сокращение объёмов производства мяса, молока, яиц и овощей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскстат.

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями за январь 2018 года составил 1436 миллионов рублей, что на 7% меньше января 2017 года. На снижение повлияло сокращение производства мяса во всех категориях хозяйств, молока в хозяйствах населения, яиц в хозяйствах населения и фермерских хозяйствах. Также снизилось производство овощей защищенного грунта в сельхозорганизациях.

Производство мяса снизилось на 16%, при росте производства молока на 3%, яиц — на 19%.

Основными производителями молока в январе стали сельскохозяйственные организации (44%), личные подсобные хозяйства населения произвели 35%. Кроме этого, сельскохозяйственные организации являются основными производителями мяса (69%) и яиц (82%).

Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 5% общекраевого объема мяса, 21 — молока, 4% яиц.

По сравнению с прошлым годом расширилась продажа зерновых и зернобобовых культур, сои, молока, картофеля, яиц, скота и птицы. Снизилась — овощей, скота и птицы.

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